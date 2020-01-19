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Погранслужба Украины не пропустила группу актёров из России
19 января 2020, 20:24 • 84 • Украина
В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актёров из России, прилетевших рейсом из Варшавы.
© Евгений Биятов РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.
Как заявляют в ведомстве, в ходе проверки одного из них выяснилось, что он «незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма».
«Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также проинформировали о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что ещё трое россиян «не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания на Украине».
Ранее погранслужба Украины сообщала, что пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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