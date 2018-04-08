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Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами

08 апреля 2018, 11:24  •  89 • Украина

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд", который был привлечен к административной ответственности, под предлогом отсутствия у него необходимых документов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы", - сказано в сообщении.

В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ. В ведомстве считают, что представители генерального консульства хотели "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета".

На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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