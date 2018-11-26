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Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины

26 ноября 2018, 00:09  •  267 • Политика
После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, заявили в Минобороны Украины, отметив, таким образом, пограничники подбили украинские боевые катера. Со слов представителей министерства, поврежден "Бердянск".
Министерство обороны Украины заявило, что катера погранслужбы ФСБ России вечером воскресенья, 25 ноября открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Напомним, буксир и два боевых катера ВМС Украины ранее пересекли границу России и двигались к Керченскому проливу. Когда стало ясно, что просто так провернуть провокацию не удастся, встали на якорь в ожидании дальнейших команд.
В украинском министерстве настаивают, российские силы "открыли огонь по украинской корабельной группе после ее выхода из 12-милльной зоны. В результате боевой катер "Бердянск" был поврежден, продолжают в министерстве.
"Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение".
Тут стоит добавить, что Минобороны Украины превратило собственную провокацию в повод для онлайн-трансляции, которая должна обсуждаться с силами НАТО и ЕС. Уже сообщается, что МИД Украины в срочном порядке добивается консультаций со старшими коллегами.

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