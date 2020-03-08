Пограничные темы: смогут ли Анкара и Брюссель прийти к компромиссу по вопросу миграции

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован однодневный визит в Брюссель. Ожидается, что стороны обсудят миграционный кризис на турецко-греческой границе. Ранее власти Турции открыли путь для тысяч беженцев в Европу вопреки договорённостям, заключённым с ЕС в 2016 году. Сейчас руководство Евросоюза обвиняет Анкару в попытке использовать мигрантов в качестве инструмента политического давления. В свою очередь, власти Турции называют позицию европейских партнёров лицемерной.

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган готовится нанести визит в Брюссель, поездка запланирована на 9 марта. Об этом сообщили в администрации главы турецкого государства. Турецкий лидер встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне президент Турции провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом со ссылкой на администрацию президента сообщило турецкое государственное агентство Anadolu. Одной из тем переговоров стала ситуация с мигрантами, прибывающими на границу с Грецией с турецкой территории. В разговоре с Меркель Эрдоган обвинил Грецию в нарушении норм международного права и заявил о необходимости пересмотра миграционных правил, действующих между Турцией и Евросоюзом.

Напомним, что в 2016 году власти Турции и Евросоюза заключили договор, согласно которому турецкая сторона согласилась принимать и размещать на своей территории нелегальных мигрантов, высылаемых из стран ЕС. За счёт этого Евросоюз рассчитывал остановить приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Центральной Азии по так называемому восточно-средиземноморскому коридору. По данным европейской службы Frontex, за 2015 год по этому маршруту в Евросоюз перебрались порядка 885 тыс. нелегальных мигрантов.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Reuters

© Fabrizio Bensch

Со своей стороны, руководство ЕС обязалось в обмен на одного нелегального мигранта забирать с турецкой территории одного легального сирийского беженца, а также предоставить Турции до 2019 года финансовую поддержку в размере €6 млрд. Ещё одним условием соглашения стало возобновление переговоров о возможном вступлении Турции в состав Евросоюза.

Следует отметить, что разногласия между Анкарой и Брюсселем начались вскоре после подписания миграционного соглашения. Так, в августе 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о невыполненном обещании руководства ЕС ввести облегчённый визовый режим для турецких граждан. Политик предупредил, что, если европейская сторона не удовлетворит пожелания Анкары, та может прекратить принимать обратно беженцев из ЕС. Однако либерализация визового режима для Турции всё равно застопорилась — Евросоюз потребовал, чтобы турецкая сторона выполнила ряд дополнительных условий.

Политика двойных стандартов

Впрочем, до недавнего времени Анкара продолжала выполнять условия заключённого в 2016 году соглашения. Решение открыть границу для транзитных беженцев, желающих перебраться в Европу, было принято турецким руководством лишь в конце февраля 2020 года на фоне обострения обстановки в сирийском Идлибе.

Как заявила Анкара, на этот шаг турецкому руководству пришлось пойти, поскольку ЕС не выполнил свои финансовые обязательства, а Турция не располагает ресурсами для того, чтобы выдержать приток новой волны беженцев из САР.

Выступая через несколько дней на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, Реджеп Тайип Эрдоган отметил связь миграционного кризиса с обстановкой в Сирии. По мнению политика, приток беженцев из САР не прекратится до тех пор, пока в стране не пройдут выборы, по итогам которых к власти придёт новая администрация.

Эрдоган подчеркнул, что, если страны Европы хотят решить проблему беженцев, Евросоюз должен поддержать позицию Турции по Сирии.

2 марта во время совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым турецкий лидер заявил, что, со своей стороны, Турция исполняет все взятые на себя в 2016 году обязательства.

«С другой стороны, наши ожидания относительно справедливого распределения бремени и ответственности по-прежнему не оправдываются. Европейский союз не выполнил в точности требования соглашения от 18 марта. Ведущие страны ЕС продолжают придерживаться таких двойных стандартов, что при виде беженцев, движущихся в настоящее время к их границам, заявляют, что Турция совершает ошибку», — отметил турецкий лидер, напомнив, что, согласно нормам международного права, никто не может удерживать силой беженцев на какой-либо территории.

Мигранты в Евросоюзе

Reuters

© Antonio Bronic

По мнению старшего научного сотрудника Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлии Кудряшовой, сейчас уже можно говорить о новом миграционном кризисе.

«Если Турция действительно не начнёт снова сдерживать поток мигрантов, их численность будет стремительно расти. Ранее турецкие пограничники достаточно эффективно обеспечивали соблюдение договорённостей Анкары с ЕС, но сейчас турецкая сторона открыла границу, чтобы показать европейским партнёрам, насколько катастрофичны последствия несоблюдения ими своих обязательств», — отметила эксперт в комментарии RT.

По состоянию на полдень 6 марта турецкую границу в направлении Евросоюза пересекли свыше 142 тыс. мигрантов. Такую статистику привёл в своём Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020

В тот же день главы МИД стран Евросоюза провели внеочередное совещание Совета по иностранным делам ЕС в Загребе. По итогам заседания министры призвали Анкару исполнять взятые ею ранее обязательства, признав при этом рост миграционного бремени для турецкой стороны.

Однако Евросоюз назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой. Как уточняется в заявлении совета, ЕС намерен и дальше защищать свои внешние границы от незаконного пересечения.

В ответ Анкара обвинила Евросоюз в лицемерии. Соответствующее заявление размещено на сайте турецкого МИД.

«Обвинения в адрес страны, как нельзя лучше принимающей наибольшее количество беженцев в мире, в том, что она использует миграционный вопрос в политических целях, — это новое свидетельство лицемерного подхода, с которым мы сталкиваемся на протяжении многих лет. В действительности своим заявлением ЕС сам политизировал проблему миграции», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Совещание Совета по иностранным делам ЕС в Загребе 6 марта 2020 года

AFP

© Damir SENCAR

При этом в Афинах уверены, что Анкара намеренно отправляет на границу с Евросоюзом не беженцев, прибывших недавно из сирийского Идлиба, а людей, давно проживающих в Турецкой Республике. Об этом после экстренного заседания глав МИД стран ЕС завил глава греческого внешнеполитического ведомства Никос Дендиас. По словам министра, у Греции есть доказательства того, что движение переселенцев к греческой границе было создано и организовано турецким руководством.

«Мы видим массовое движение мигрантов к греческим и европейским границам. Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твердо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания», — заявил Дендиас.

Похожую информацию ранее предоставили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР. Как говорилось в сообщении ЦПВС от 3 марта, турецкие власти «гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев», которые ранее находились во временных лагерях в районе турецко-греческой границы.

Рычаг давления

По словам Юлии Кудряшовой, Турция открыла границу для беженцев в конце февраля, чтобы оказать давление на всех участников сирийского конфликта и заинтересованных игроков.

«Открытие границы Анкара планировала использовать в качестве политического рычага, чтобы западные партнёры поддержали турецкие попытки вмешаться в сирийскую ситуацию. Дело в том, что одним из приоритетов Турции является свержение правительства Башара Асада в САР. Турция рассчитывала надавить на европейских партнёров, чтобы добиться от них поддержки», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По словам эксперта, открыв границу, Анкара хотела добиться от ЕС более серьёзной поддержки по сирийскому вопросу.

Турецкие военные в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

«Эрдоган рассчитывал, что ЕС не только признает правоту турецкой стороны на идеологическом уровне, но и окажет реальную помощь в виде поставок технических средств, а также усилит экономическую поддержку Турции, которая рисковала в те дни испортить отношения с Россией и Ираном», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом 7 марта власти Турции всё же закрыли для мигрантов морскую часть границы с Грецией, оставив свободный проход на её сухопутном участке. Это решение в Анкаре объяснили высокими рисками морского маршрута для мигрантов.

По мнению экспертов, этот шаг можно рассматривать как небольшую уступку со стороны Анкары в адрес ЕС в преддверии поездки Эрдогана в Брюссель. Сейчас, после того как ситуация в Идлибе стабилизировалась благодаря турецко-российскому соглашению, руководство Турецкой Республики постарается использовать угрозу миграционного кризиса, чтобы добиться максимальных уступок и преференций со стороны Евросоюза, уверены аналитики. Однако вероятность того, что турецкий лидер сможет прийти к выгодному компромиссу с европейским руководством, невелика, считает Василий Колташов.

«В Брюсселе президент Турции попытается получить поддержку со стороны ЕС по сирийскому и другим вопросам, например по вопросу торговых отношений: Анкара хотела бы нарастить экспорт турецкой продукции на европейский рынок. Но шансы, что ЕС пойдёт на уступки, невелики», — пояснил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Юлия Кудряшова. По мнению эксперта, в вопросе миграции Евросоюз сейчас находится в достаточно зависимом положении, поэтому турецкий лидер будет добиваться, чтобы европейские партнёры Анкары исполнили свои обязательства по соглашению 2016 года.

«ЕС выделял финансирование, но с большими оговорками и не полностью. Кроме того, ранее Брюссель обещал ввести безвизовый режим с Турцией, но так и не сдержал это обещание. Скорее всего, переговоры закончатся тем, что ЕС выделит дополнительное финансирование Турции, но вопрос либерализации визового режима решён не будет, — европейский электорат не понял бы такого шага властей», — заключила эксперт.