Пограничное состояние: как Трамп обвинил Байдена в «национальной катастрофе» из-за наплыва мигрантов в США

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в создании кризиса на границе с Мексикой. Как отметил бывший глава Белого дома, его администрация передала команде Байдена «самую надёжную границу в истории», однако в течение пары недель новые власти превратили «национальный триумф в катастрофу». Трамп также призвал «немедленно достроить стену». По данным американских СМИ, сейчас на юге страны находятся более 15 тыс. несовершеннолетних мигрантов. По мнению экспертов, критика Трампа в адрес действующего президента обоснована — глава Белого дома не справляется с ситуацией.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в создании кризиса на границе страны. Об этом говорится в его заявлении, который опубликовал на своей странице бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы с гордостью передали администрации Байдена самую надёжную границу в истории. Им нужно было лишь поддерживать работу этой прекрасно налаженной системы на автопилоте. Вместо этого в течение буквально пары недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — отмечается в сообщении Трампа.

Экс-глава Белого дома также считает, что новые власти «пытаются тщательно скрывать, насколько всё действительно плохо». По его словам, это видно «невооружённым глазом».

«Единственный способ положить конец байденовскому кризису на границе — это признать свою полную несостоятельность и воспользоваться крайне эффективными и зарекомендовавшими себя мерами Трампа», — полагает 45-й президент США.

Бывший американский лидер также призвал «немедленно достроить стену» на границе с Мексикой. По его мнению, это можно сделать «в считанные недели».

«Им вообще не надо было прекращать её строительство. Из-за них страдают и умирают люди. В придачу к очевидным последствиям, через южную границу в страну невиданными доселе масштабами хлынули наркотики, не говоря уже о (масштабах. — RT) контрабанды и сексуальной эксплуатации людей. Непродуманные меры нынешней администрации создают условия для (совершения. — RT) преступлений против человечества и подстёгивают их. Нашу страну разрушают!» — подчеркнул Трамп.

Накануне Байден прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов на границе США с Мексикой. Он заявил журналистам, что действующая администрация делает всё необходимое для налаживания «существовавших ранее механизмов, позволявших людям оставаться на месте и излагать свои доводы из родной страны». При этом Байден отметил, что «в какой-то момент» побывает на границе.

Нелегальные мигранты в США

Reuters

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Миграционный вопрос

Между тем чиновники администрации Байдена продолжают бороться с наплывом мигрантов, особенно несовершеннолетних, на южной границе.

Согласно официальным данным, которые изучил канал CBS News, по состоянию на 20 марта власти США размещают на своих объектах более 15 тыс. несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых. Уточняется также, что в это число входит 5 тыс. подростков и детей, «брошенных на объектах Пограничной службы США, не предназначенных для долгосрочного содержания людей».

По мнению республиканцев, к сложившейся ситуации привели ошибочные шаги новой администрации Байдена.

Стена на границе США с Мексикой

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В частности, член палаты представителей республиканец Майкл Маккол раскритиковал миграционную политику действующего президента в интервью ABC News. Он также спрогнозировал, что миграционный кризис в США, вызванный новой администрацией, будет усугубляться. Против мер Байдена в сфере миграции выступает и член Республиканской партии Тед Круз. По его словам, Байден фактически пригласил в страну несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, назвал иммиграционный план Байдена неудачным, подчеркнув, что острая проблема на границе должна быть разрешена.

Как сообщил экс-глава Пограничной службы США Марк Морган, всего за месяц американскими властями было задержано около 100 тыс. нелегальных мигрантов, что говорит о новом кризисе на границе Соединённых Штатов с Мексикой. Однако администрация Байдена пытается всеми силами замять ситуацию и переложить вину за свои промахи на предыдущую команду Белого дома, пишет Морган в своей статье для издания The Hill.

«Они (новые американские власти. — RT) отмахнулись от советов экспертов и ринулись демонтировать всю систему — и всё во имя политики. Теперь, когда страна узрела этот кризис и поняла, что администрация Байдена не была к нему готова, они изо всех сил пытаются найти козла отпущения», — считает Морган.

Напомним, в первый день своего пребывания в должности президента США Джо Байден подписал указы, касающиеся иммиграционной политики Соединённых Штатов. Так, один из документов отменил запрет на въезд в страну граждан ряда государств с преимущественно мусульманским населением, введённым ранее Дональдом Трампом. В конце января 2017 года 45-й глава Белого дома подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещал въезд в США гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Позднее из чёрного списка были исключены Ирак и Судан, однако добавлены КНДР и Чад.

Кроме того, Байден принял решение отменить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на границе Соединённых Штатов и Мексики, а также остановил федеральное финансирование строительства стены на государственной границе. В феврале прошлого года Трамп на 12 месяцев пролонгировал режим ЧП на этой территории, чтобы пресечь попытки проникновения нелегальных мигрантов в США.

Байден также поставил свою подпись под указами о введении восьмилетнего периода получения гражданства для нелегальных мигрантов и об укреплении программы защиты детей мигрантов (DACA).

Как отмечали ранее в Белом доме, «немедленные действия по реформированию» американской иммиграционной системы являются одним из приоритетных вопросов новой администрации.

Попытка «закрыть глаза»

Как отметил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, своими действиями и высказываниями Байден «создал абсолютно рукотворный пограничный кризис».

«Его вполне можно было избежать. Из-за мер Байдена нелегалы начали штурмовать границы США, что в итоге привело к переполнению миграционных центров», — сказал эксперт.

По словам Дудакова, Байден оказался в сложном положении.

«С одной стороны, он не может предпринимать жёстких мер, поскольку это вызовет протест со стороны либеральных кругов, от которых он зависит. С другой стороны, Байдену нужно как-то реагировать на возникшую ситуацию, поскольку это не только пограничный кризис, но и гуманитарный. Огромное количество людей находятся в центрах, где полная антисанитария. Обстановку ещё сильнее усложняет пандемия коронавирусной инфекции», — сказал аналитик.

Президент США Джо Байден

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По мнению Дудакова, критика Трампа в адрес Байдена и его команды «вполне резонна и логична».

«Действующий глава Белого дома пытается полумерами решить проблему, надеясь, что всё само рассосётся. Раньше Трампа обвиняли, что он построил чуть ли не концлагеря для детей-мигрантов. Однако сейчас ситуация гораздо хуже, чем при 45-м президенте США. Такого числа несовершеннолетних на госгранице при нём не было, это абсолютный рекорд», — отметил эксперт.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сообщил, в свою очередь, что попытка Байдена «закрыть глаза на острую проблему, связанную с наплывом мигрантов, лишь усугубляет обстановку».

«Однако действующий глава Белого дома делает ставку на цветной электорат, который традиционно поддерживает демократов, поэтому ему выгодно увеличение числа мигрантов в США. Так он и Демпартия надеются снизить шансы республиканцев на следующих президентских выборах», — заявил он в беседе с RT.

Дудаков, со своей стороны, прогнозирует, что миграционный кризис в США при Байдене будет только усугубляться.

«Это может продолжаться много месяцев. Такой наплыв можно было бы остановить жёсткими мерами, однако действующий президент Соединённых Штатов на это не пойдёт», — считает он.

Схожей позиции придерживается и Блохин. По его словам, Байден не прислушается к призывам Трампа и продолжит свой курс.

«Нежелание новой администрации США продолжить миграционную политику прежних властей приведёт к крайне негативным последствиям для страны. Проблема миграции представляет прямую угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов. Если этот тренд на увеличение числа мигрантов из Мексики будет продолжаться и дальше, в долгосрочной перспективе это может повлечь откалывание южных штатов на границе с Мексикой», — заключил эксперт.