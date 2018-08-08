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Пограничное состояние: как США намерены бороться с нелегальной миграцией из Канады

08 августа 2018, 13:39  •  53 • В мире
Число нелегальных мигрантов, задержанных за переход границы США и Канады, возросло более чем в два раза за последние полгода. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные Пограничной службы Соединённых Штатов. Американские пограничники утверждают, что резкий рост потока нелегалов, среди которых преобладают мексиканцы, связан с нехваткой личного состава, а также со сложным рельефом местности. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ужесточения пропускного режима между Оттавой и Вашингтоном не произойдёт, однако США будут использовать эту тему для давления на Канаду в экономических спорах.
 
Reuters
 

Число людей, задержанных за нелегальное пересечение границы США и Канады, возросло за последние полгода на 142%. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные Пограничной службы Соединённых Штатов.

«За первые шесть месяцев нынешнего года сотрудники ведомства задержали при попытке незаконно попасть на американскую территорию 445 человек. В прошлом году за шесть месяцев были задержаны за аналогичное правонарушение 184 мигранта», — говорится в сообщении телеканала.

Всего за прошлый год в районе северной границы США было задержано более 3 тыс. человек, которые переходили разграничительную линию с Канадой нелегально.

По словам представителя погранслужбы Норма Лага, большинство задержанных — граждане Мексики. 

«Им не нужна виза для въезда в Канаду, а билет в один конец до Торонто или Монреаля стоит всего $300. После этого они следуют уже к границе с Соединёнными Штатами», — пояснил он.

  • Граница США с Канадой © Christinne Muschi
  • Reuters

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что граница между двумя североамериканскими государствами очень плохо охраняется, считает Лаг. Зачастую единственным барьером, призванным остановить контрабандистов и нелегальных мигрантов, является металлическая ограда, которую нетрудно перелезть.

«Рельеф местности на границе с Канадой очень сложный для нашей работы, к тому же у нас нет тех сил и средств, которые имеют наши коллеги на мексиканской границе», — отметил представитель погранслужбы.

Пункты пропуска без присмотра

 

Как сообщается в материале CBS News, американо-канадскую пограничную линию ежедневно пересекают на законных основаниях около 400 тыс. человек, через неё в обе стороны осуществляется перевозка товаров на сумму не менее $1,6 млрд. При этом, по словам Норма Лага, активную деятельность на границе двух стран ведут и контрабандисты. В частности, в прошлом году был осуждён канадский гражданин, который пытался незаконно провезти крупную партию пистолетов через пункт пропуска в районе городка Станстед.

«Многие официальные пункты пропуска через границу ночью остаются без личного состава, поскольку его просто не хватает. Мы вынуждены опираться на помощь местных жителей, которые иногда сообщают нам о незаконном проходе людей в ночное время. Кроме того, мы используем беспилотники и видеокамеры, которые очень помогают нам. Однако заметить нарушителя ещё не значит поймать его. Бывает так, что патруль просто не успевает прибыть в нужное место и нелегальные «гости» успевают проследовать далеко вглубь страны», — завершил свой рассказ Лаг.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. После вступления в должность президента США он продолжил жёсткую риторику, направленную против тех, кто прибыл в страну с нарушением закона. 1 августа нынешнего года глава Белого дома заявил, что власти государства начали создавать новые участки стены на границе с Мексикой.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
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Кроме того, Трамп неоднократно угрожал приостановкой работы правительства — в случае если члены конгресса не поддержат инициированные им законы по охране границ страны. При этом ранее в американской прессе практически не упоминалось ничего о ситуации с нелегальной миграции на границе с Канадой. Журналисты и официальные лица обсуждали почти исключительно южную пограничную линию Соединённых Штатов.

«Способ давления на Оттаву»

 

Политолог-американист Дмитрий Михеев рассказал RT, что коренным образом улучшить ситуацию с охраной границы между США и Канадой практически невозможно по объективным причинам.

«Это чуть ли не самая протяженная линия между странами в мире, её длинна — более 8,8 тыс. километров. Кроме того, она имеет сложный природный ландшафт, а потому организовать её патрулирование на всём протяжении зачастую нереально.

В то же время, поскольку между Канадой и Соединёнными Штатами налажены очень активные экономические связи, зачастую, чтобы пересечь границу между государствами достаточно показать водительские права на пункте пропуска и всё», — сказал эксперт.

По словам Михеева, вероятнее всего, в американских СМИ сейчас появляются материалы о мигрантах, следующих в Соединённые Штаты через Канаду нелегально из-за непростых экономических и политических отношений между государствами.

«Нужно понимать что эти страны не конкурируют за дешёвую рабочую силу. Но в то же время и США, и Мексика, и Канада входят в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Оно действует уже более 30 лет. А сейчас Трамп пытается добиться продления данного документа на условиях, которые крайне выгодны Вашингтону, но не очень выгодны его партнёрам. И публикации про плохо охраняемую границу я бы расценил как некий способ давления на Оттаву, чтобы она была посговорчивее. А потом, после того, как США достигнут своей цели, о ней могут запросто забыть. Никаких радикальных мер по укреплению границы с Канадой, на мой взгляд, ожидать не стоит, поскольку они будут весьма дорогими, но малоэффективными», — прокомментировал ситуацию Михеев.  

Мигранты и металл

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Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, полагает, что СМИ обратили внимание на непростую ситуацию с миграцией в США через Канаду из-за конфликта главы Белого дома и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Напомним, во время саммита G7 в июне этого года глава канадского правительства заявил, что не согласен с введением пошлин на ввоз стали и алюминия американской стороной.

«Правда, после гневной тирады Трампа Трюдо заявил, что его неправильна поняли. Но напряжение между Вашингтоном и Оттавой никуда не делось. Дискуссия о росте миграции через канадскую территорию призвана, как я полагаю, дополнительно подчеркнуть необходимость тарифов на металлы. Дескать, смотрите: разграничительная линия между нами и так дырявая, поэтому защита наших производителей с помощью тарифов необходима», — отметил эксперт в беседе с RT.

  • Офицеры пограничной службы США © Jose Luis Gonzalez
  • Reuters

По словам политолога, в ближайшее время США не будут вводить жёсткий режим пограничного контроля с Канадой. Однако публикация CBS News может быть подготовкой американского общества к такому шагу.

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«Если Вашингтон и вправду начнёт «закручивать гайки» и усложнит процедуру перехода границы, в Канаде вряд ли смогут предпринять что-то против этого. Сейчас Оттава не готова конфликтовать с соседом», — уверен эксперт. 

Коктыш также отметил, что американские политики и журналисты продолжат активно муссировать темы нелегальных мигрантов в ближайшие несколько лет.

«Это не кончится с выборами в конгресс, которые пройдут нынешней осенью. После этого будут переизбираться губернаторы штатов, а это люди, управляющие Америкой на местах. А там недалеко и до выборов президента 2020 года. Так что тема с нелегальными приезжими теперь будет подниматься долго. В том числе и самим Трампом. Ему нужно подчеркнуть, что его курс правильный и продемонстрировать некие успехи своего пребывания у власти», — заключил эксперт. 

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