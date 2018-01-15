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Пограничное состояние

15 января 2018, 20:54  •  137 • Карикатуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить формируемые Вашингтоном "силы безопасности границы" на севере Сирии. Ранее СМИ сообщили, что численность этих отрядов может достичь 30 тысяч человек.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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