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Пограничное состояние
15 января 2018, 20:54 • 137 • Карикатуры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить формируемые Вашингтоном "силы безопасности границы" на севере Сирии. Ранее СМИ сообщили, что численность этих отрядов может достичь 30 тысяч человек.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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