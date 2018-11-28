«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину

Более 70 россиян, прилетевших в Киев из Минска, не пустили на Украину. Об этом заявил представитель украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко. В ведомстве предложили ограничить въезд на территорию страны «для определённых категорий граждан РФ», не уточнив, что подразумевается под такими «категориями». Украинские эксперты и политики отмечают, что ситуация обострилась после утверждения Радой указа о введении в отдельных областях военного положения.

С вечера понедельника пограничники не пропустили на Украину более 70 граждан России, которые пытались попасть в страну через различные аэропорты Незалежной. Об этом 27 ноября заявил журналистам начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Если отбросить то, кто из них летел из Белоруссии или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, Борисполе и Киеве, не пропустили более 70 граждан России», — цитирует Демченко «Украинская правда».

По его словам, большинство россиян «не смогли подтвердить цель своей поездки» на Украину.

Чиновник заявил, что россиянам, которые посещали Крым, запретили въезд на Украину в будущем, а остальных просто вернули обратными рейсами. Демченко утверждает, что пограничники якобы действовали в рамках существующего законодательства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что украинские пограничники не пустили в страну около 30 россиян, прибывших в Киев (аэропорт Жуляны) из Минска рейсами белорусской авиакомпании «Белавиа». Авиаперевозчик был вынужден отправить россиян назад в Минск первым же рейсом.

В аэропорту Борисполь, Киев

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось ещё 25 октября 2015 года. С тех пор граждане обеих стран вынуждены добираться транзитом, и чаще всего они летят через Минск. Сегодня более 50% транзитных пассажиров аэропорта Минск — люди, путешествующие между РФ и Украиной.

Пассажиры украинской авиакомпании МАУ также используют минский аэропорт как транзитный для полётов на Украину. Однако, по информации Госпогранкомитета Белоруссии, этими рейсами граждан Российской Федерации в Минск не возвращали.

27 ноября в пресс-службе Борисполя заявили, что введение режима военного положения в 10 областях Украины не повлияет на мобильность населения и вылеты за границу.

«По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Однако вскоре после полудня официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский сообщил «Интерфаксу», что за последние сутки в Минск из Киева вернули авиарейсами 47 российских граждан, которым было отказано во въезде на территорию Украины.

«С утра понедельника в аэропорт Минск вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде на Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные — сегодня, — сказал Бычковский. — В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в минском аэропорту, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях».

При этом Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) «фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется». По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Белоруссии. Также Бычковский подчеркнул, что «белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной».

Позднее в Государственном пограничном комитете уточнили, что несколько десятков граждан России за ночь вернулись из Киева как непропущенные украинской стороной в общей сложности четырьмя рейсами «Белавиа»: тремя в понедельник поздно ночью и ещё одним — уже во вторник.

Пассажиры выходят из здания Национального аэропорта Минск

РИА Новости

© Андрей Александров

Неопределённые категории

По мнению экспертов, после того как Рада одобрила президентский указ о введении военного положения в отдельных регионах страны, от украинской стороны можно было ожидать подобных действий.

Днём ранее, после инцидента с нарушением украинскими кораблями в Керченском проливе границы России, глава ГПСУ Пётр Цигикал предложил ограничить въезд на территорию Украины для «определённых категорий граждан Российской Федерации». Он повторил это предложение в ночь с воскресенья на понедельник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Исходя из обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны и обороны границы, — заявил Цигикал. — Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для определённых категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины».

После этого президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поддерживает любые инициативы главы Госпогранслужбы.

«Действуйте в пределах своих полномочий», — добавил он.

Оборот про «определённые категории граждан России» без изменений перекочевал во все дальнейшие выступления украинского президента. Однако с тех пор нигде не появилось никаких разъяснений, о каких «определённых категориях» идёт речь. Нет их и в указах о введении в стране военного положения.

Однако украинские пограничники стали более тщательно допрашивать российских граждан о целях поездки и требовать их документального подтверждения от принимающей стороны.

Украинский пограничник в аэропорту Борисполь

Reuters

© Gleb Garanich

«Пограничная служба действительно усилила контроль после введения военного положения. Никакого официального документа, насколько мне известно, нет, но владельцев российских паспортов допрашивают, тщательно проверяют даже тех, у кого есть приглашения от украинских родственников и друзей. Малейшее подозрение — запрет на въезд страну на три года», — рассказывает источник RT в Государственной пограничной службе Украины.

Отношение к россиянам поменялось после инцидента с пересечением границы, и пограничники начинают так действовать по собственной инициативе, считает депутат партии «Самопомощь».

«Если ещё полгода назад машины с российскими номерами могли спокойно ездить по украинским дорогам, то сейчас обстановка накалилась. Я бы не советовал россиянам сюда приезжать», — отметил он в беседе с RT.

В то же время представитель партии «Батькивщина» уверен, что Киев намеренно усиливает ненависть к россиянам, чтобы укрепить свою власть.

«Население реагирует и начинает нападать на посольства и консульства России. Уже никто не спрашивает о высоких тарифах, высокой коррупции и постоянном повышении цен на продукты питания и услуги. И это катастрофа», — подчеркнул он.

«Есть семьи с маленькими детьми, пожилые люди»

Россияне, которых не пустили на Украину, комментируют ситуацию в социальных сетях.

«Ну вот, не пустили меня в Киев. Будут депортировать завтра в пять утра в Минск. Человек 20 с русскими паспортами завернули, есть семьи с маленькими детьми, пожилые люди. Причиной заявили, что цель поездки не подтверждена, это притом что у меня официальное приглашение от организаторов выставки. Пограничники пожимают плечами, виновато улыбаются, говорят, что приказ поступил, ничего с этим не могут поделать... В общем, до четырёх утра в транзитной зоне», — пишет в Instagram пользователь под ником sergey_thai.

«Спрашивали, был ли я недавно в Крыму, Луганске и Донецке, служил ли в российской армии», — добавил он в комментариях.

«Как бы транзитом ступил на родину отца (я наполовину белорус) и полетел дальше в Борисполь. Там у меня взяли все данные, «сняли пальчики», сфотографировали в двух проекциях и сказали ждать. Через пару-тройку часиков вызывают и говорят, что не нашли подтверждения спланированного пребывания меня на Украине, и развернули (документ в фото). Меня и ещё человек пять. Причём звонили организаторам мероприятия, просили их паспорта, спрашивали цель моего визита», — пожаловался на действия украинских пограничников на своей странице в ВКонтакте Михаил Зубко.

Сотрудница аэропорта Борисполь, присутствовавшая на месте во время инцидентов с россиянами, на условиях анонимности рассказала корреспонденту RT некоторые подробности происходившего.

«Разворачивали в том числе и этнических, урождённых украинцев, у которых были российские паспорта. Они ехали домой, к родным, а их не пускали в Киев. Я слышала примерно такой диалог:

— Почему вы меня не пускаете? Я такой же украинец, как вы, у меня родители в Белой Церкви!

— Если ты украинец, почему у тебя паспорт российский? Вот верни свой украинский и езжай спокойно. А сейчас не пустим, страна в опасности».

По состоянию на 27 ноября большую часть прибывающих из России белорусскими рейсами пассажиров в Борисполе всё-таки пропускают на украинскую территорию. Но и число тех, кого не пускают, растёт.

Повод для недопуска

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, основной повод недопуска граждан России на территорию Украины — отсутствие убедительных доказательств цели визита.

«Понятно, что подобная формулировка мало того что не конкретная — она не имеет законного основания в том числе в законодательном поле Украины. Любой человек, который не понравился пограничным службам страны, может получить отказ на въезд», — заметил эксперт.

Денисов напомнил, что Киев и область не входят в зону, на которую распространяется указ о введении военного положения. По мнению эксперта, такие действия украинских властей недопустимы, особенно для стран, которые называют себя демократическими.

«И в этой ситуации хотелось бы услышать мнение западных партнёров, которые традиционно выступают за снятие ограничений», — заключил Денисов.