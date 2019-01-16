Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела

Руслан Осташко рассказал, что российские пограничники на пункте пропуска не выпускают журналиста Елену Бойко с территории страны. Ранее она заявила, что её выдворяют на Украину, где на неё возбуждены три уголовных дела по политическим мотивам.

Главред PolitRussia даёт оперативную ифформацию о местонахождении журналиста Елены Бойко, которую пытаются выдворить с территории России на Украину, где она находится под политическими гонениями.

Он сообщает, что в данный момент пограничники на пункте пропуска не выпускают Бойко из России. Внимательно разбираются с документами и докладывают начальству. Аврала и спешки, чтобы быстрее её быстрее выдворить, как у судебных приставов, здесь нет. Близкие и коллеги ждут решения служб ФСБ.

Ранее Бойко прокомментировала, что ее выдворяют на Украину в связи с политическими гонениями. В Незалежной на неё возбуждено три уголовных дела, по ее словам, безосновательных. По факту, еёпреследуют за высказывания и выезд на российскую территорию. Журналист уверена, что нарушается международное законодательство, по которому нельзя выдворять людей в страну, где их преследуют по политическим мотивам.