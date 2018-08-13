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Пограничники изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины

13 августа 2018, 08:54  •  174 • Украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пограничники на российско-украинской границе изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины, сообщает в понедельник региональное пограничное управление ФСБ.

"После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Армянск" при прохождении пограничного контроля.

"Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны", - отметили в пресс-службе управления.

Пограничники изъяли оружие и боеприпасы для проведения экспертизы.

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