|
Пограничники из России обосновались в Армении: Пашинян рассказал об опорных пунктах
03 мая 2021, 16:20 • 75 • Политика
Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян рассказал о двух новых опорных пунктах на территории его страны. Пограничники из России обосновались в Армении.
"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта", - сообщил Пашинян.
Это опорные пункты 102-й военной базы России. Главная цель русских пограничников – обеспечить безопасность мирных жителей Сюникской области. Эта местность расположена между Нахичеванской автономной республикой Азербаджана и рядом районов (Зангеланским, Кубатлинским и Лачинским), которые перешли под контроль Баку.
По словам Пашиняна, основой обеспечения безопасности Армении является военный союз с Россией. При этом и.о. премьера отметил: создание опорных пунктов на границе с Азербайджаном – это не демаркация и не делимитация.
Пограничники из России обосновались в Армении. Они контролируют порядок на участках двух важных дорог и обеспечивают бесперебойное движение на них.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 апреля 2021, 01:15
|
29 апреля 2021, 00:30
|
28 апреля 2021, 01:30
|
29 апреля 2021, 04:10
|
02 мая 2021, 09:10
|
01 мая 2021, 22:10
|
01 мая 2021, 01:05