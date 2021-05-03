Пограничники из России обосновались в Армении: Пашинян рассказал об опорных пунктах

Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян рассказал о двух новых опорных пунктах на территории его страны. Пограничники из России обосновались в Армении.

"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта", - сообщил Пашинян.

Это опорные пункты 102-й военной базы России. Главная цель русских пограничников – обеспечить безопасность мирных жителей Сюникской области. Эта местность расположена между Нахичеванской автономной республикой Азербаджана и рядом районов (Зангеланским, Кубатлинским и Лачинским), которые перешли под контроль Баку.

По словам Пашиняна, основой обеспечения безопасности Армении является военный союз с Россией. При этом и.о. премьера отметил: создание опорных пунктов на границе с Азербайджаном – это не демаркация и не делимитация.

Пограничники из России обосновались в Армении. Они контролируют порядок на участках двух важных дорог и обеспечивают бесперебойное движение на них.