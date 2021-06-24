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Пограничникам России "развязали руки" в Чёрном море: Жёсткая позиция, любые опции

24 июня 2021, 14:15  •  97 • Политика
В Кремле прокомментировали инцидент с эсминцем Великобритании в Чёрном море, отметив, что русские пограничники и ВС будут занимать достаточно жёсткую позицию и использовать любые опции в рамках международного права для пресечения провокаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с британским эсминцем в Чёрном море Москва расценивает как провокацию.
"Сожалеем, что это была сознательная и подготовленная провокация. Обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля", - отметил Песков.
По его словам, подобные действия недопустимы и не соответствуют международному праву. В свою очередь русские пограничники и ВС заняли жёсткую позицию, и Кремль не исключает никаких опций, если провокации у границ России продолжатся, подчеркнул Песков.
"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границы России", - пояснил представитель Кремля.
При этом он добавил, что о планах внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента в Чёрном море ему неизвестно.

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