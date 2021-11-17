Пограничная "Курдоруссия": Запад принимает условия Лукашенко

Определилась судьба нелегалов, застрявших на белорусско-польской границе. ЕС, наплевав на свой "гуманизм" и "либерализм", их дальше не пустит, возможно, за единичными исключениями. Уже можно подвести некоторые итоги миграционного кризиса и для белорусского президента Лукашенко – чего он добился, а где просчитался.

Очередная попытка мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока прорваться в Польшу провалилась. Выставив вперёд беременных женщин и симпатичных детишек, за которыми прятались бородатые мужики, подбадривавшие себя криками "Аллах акбар", упёрлись в колючую проволоку и тесные ряды польского спецназа. Этот хорошо известный трюк, рассчитанный на людей со слабым характером, не сработал. Поляки, никогда не страдавшие чрезмерной "толерантностью", не распустили слюни и не расступились.

Перспектива холодного ноябрьского душа из брандспойтов в случае дальнейших бесчинств также подействовала на намеренных начать свою европейскую жизнь с массового нарушения закона нелегальных мигрантов. Во вторник 16 ноября его всё-таки пришлось применить, как и гранаты со слезоточивым газом.

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе. Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / globallookpress

Потом, конечно, мигранты сполна бы отомстили европейцам за испытываемые сейчас "унижения", но сейчас им важно прежде всего просто проникнуть в ЕС. Чтобы улучшить свои перспективы получить "убежище", эти люди послушно рассказывают в Польше на камеры, как их якобы избивали, морили голодом и холодом белорусские пограничники (которые, напротив, сделали всё, чтобы они выжили), а Лукашенко-де доставил до границы за большие деньги. Наврать "неверным" ради собственной выгоды – "святое" дело.

Почему они ринулись?

На очередной приступ "социального джихада" его участников подвиг слух, что вожделенная Германия сдалась под их давлением и заберёт их себе, обеспечив шикарную жизнь, а злые поляки – пропустят. Этот слух оказался ложным. Он возник, вероятно, после того как возглавляемая "зелёными" и социал-демократами мэрия Мюнхена в угоду своей блажной идеологии заявила о готовности их принять, хотя это вовсе не компетенция городских властей. Между тем власти Польши и даже Германии демонстрируют похвальную твёрдость, понимая, что если сейчас дадут слабину, в открывшуюся "дыру" устремятся миллионы агрессивных халявщиков со всего мира, которые всё сметут на своём пути.

Нелегалов, среди которых уже есть погибшие от обморожения, официально известили, что никаких автобусов и "гуманитарных коридоров" в Германию не будет и что у них нет по закону права на получение "убежища" – их желание зажить в Европе на широкую ногу, наплевав на законные способы въезда, таковым не является. Литва, куда тоже прорывались ближневосточные "беженцы", издевательски предложила подавать прошения об "убежище" в литовское консульство в Минске, пообещав никакие другие не рассматривать.

Поскольку до Белоруссии желающие тараном пробить себе путь в ЕС добирались на самолётах, Брюссель угрозами лишить лицензии на полёты в своём небе уже вынудил несколько крупных авиакомпаний не брать на борт смахивающих на "беженцев" иракцев, сирийцев, йеменцев и афганцев.

Им ставят преграды

"Права человека", конечно, эта новая практика нарушает, но Запад замечает такие нарушения только у других. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в этой связи радостно констатировал в понедельник 15 ноября:

С точки зрения притока мигрантов ситуация возвращается под контроль.

В Брюсселе и Берлине, где долгое время подавали "беженцам" ложные надежды, сообщили, что после переговоров с Ираком Багдад начнёт вывоз своих граждан по воздуху из Белоруссии. Среди пытающихся вломиться в ЕС нелегалов много иракских граждан. Можно предположить, что по мере приближения зимы и ис течения сроков легального пребывания в Белоруссии других "туристов" начнут отлавливать и депортировать и сами белорусские власти. Так постепенно и рассосётся кризис на белорусско-польской границе.

Если именно так и произойдёт, а другого варианта просто не просматривается, Европа станет иной – менее "толерантной" к нарушению закона по "гуманитарным" причинам. Или сразу – или очень быстро. И для неё это хорошо.

Чего хотел Минск?

Повторим, что обвинение в адрес Минска в завозе нелегальных мигрантов для штурма польских и литовских границ абсолютно лживое. Этим занималась соросовская миграционная мафия, уже наводнившая другими способами Европу миллионами враждебных ей мигрантов, нацелившихся на её социальные блага и не уважающих местные обычаи (Россия испытывает точно такие же проблемы). Однако нельзя отрицать, что внутри Белоруссии, страны жёстко централизованной, власти действительно управляли потоками мигрантов, ставя при этом определённые цели.

Минск ставил перед собой четыре цели.

Во-первых, нужно было попытаться заставить Запад прекратить делать гадости Белоруссии и нагло вмешиваться в её внутренние дела, вводить бойкоты, ибо гибридная война оружие обоюдоострое, а Минск не будет больше только обороняться.

Во-вторых, – снять западные санкции с аэропортов Белоруссии и запрет авиакомпаниям на полёты в белорусском небе.

В-третьих, попробовать вынудить Запад платить за то, чтобы белорусы по примеру турок, ливийцев и марокканцев охраняли от нелегалов восточные границы ЕС, а тот – восстановил былые отношения с Минском в сфере реадмиссии (возврата граждан в страну происхождения).

В-четвёртых, нужно было выйти из изоляции и начать разговаривать с Западом для решения данных вопросов.

А что получилось?

Далеко не все планы срабатывают – в этом вожди народов ничем не отличаются от простых смертных. Так и у Лукашенко – кое-что получилось, кое-что – нет.

У него очень хорошо получилось сделать больно ЕС, чиновников и правозащитников которого сейчас буквально корёжит, хотя ещё совсем недавно они рассматривали мигрантов как "священных коров" и даже зазывали их. Их корёжит не только от Лукашенко, но и от решительных действий поляков и литовцев, которые никогда к себе подобных гостей не звали, а платить по общеевропейским счетам внезапно отказались.

В Брюсселе, однако, сидят люди не глупее. Они придумали даже специальный термин – "инструментализация мигрантов", и теперь грозят за это Белоруссии новыми санкциями. Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, будет составлен в ближайшие недели. Боррель заявил, что под санкции подпадут "люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы". Небо над Белоруссией ЕС тоже не откроет. Кстати, Турция – следующий кандидат на санкции, если Эрдоган попробует спустить на Европу очередное "миграционное цунами".

Но есть нюансы

На первый взгляд кажется, что в этом вопросе действия Минска больше пошли на пользу населению стран ЕС, чем Белоруссии. Например, тем, что Брюссель, наконец, решил карать тех, кто завозит "нелегалов" в ЕС, то есть, получается, своих собственных "правозащитников" и действующих с ними в связке контрабандистов "живого товара". Они ведь активны и на других направлениях. Лишь в минувший четверг, например, из евросоюзовской Франции через Ла-Манш пробрались на лодках в Британию 1185 нелегальных мигрантов, хотя Лондон платит Парижу немалые деньги за то, чтобы такого не было.

Однако не всё так просто. Реальная боль, которую Лукашенко доставил европейцам, – это залог того, что, несмотря на грозную санкционную риторику и кипящую ненависть (причём не только против Лукашенко, но и стоящего за его спиной Путина), они будут теперь намного осторожнее во враждебных действиях против Белоруссии. В том числе и в вопросе санкций, о чём белорусский президент уже предупредил, добавив, что ему "дальше отступать некуда".

Не все уступки Минску будут объявляться публично. Но если сопоставить некоторые даты, то трудно, например, отделаться от впечатления, что миграционный поток, который вначале нацелился на литовскую границу, перекинулся на польскую после того как Вильнюс – к ужасу Украины – отказался от энергетической блокады Белоруссии и стал активно импортировать электроэнергию с новейшей Белорусской АЭС. Случайное совпадение?

Да, наложенные ЕС на белорусские аэропорты санкции вряд ли отменят, но самолёты забирать "беженцев" из стран их исхода туда прилетать будут. Публично, конечно, Брюссель не признает, что начал платить Минску за охрану своей восточной границы от нелегалов, но как будет на самом деле – посмотрим.

Дети мигрантов на белорусско-польской границе. Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / globallookpress

Более того, благодаря нынешнему кризису Лукашенко – пусть и со скандалом – вышел из изоляции. Впервые после президентских выборов 2020 года, результаты которых на Западе считают сфальсифицированными, ему позвонила лидер одной из ведущих западных стран – и.о.канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они проговорили по телефону около 50 минут. Согласно официальному представителю федерального канцлера Штеффена Зайберта, говорили "о тяжёлой ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом, в частности, о необходимости предоставить находящимся там беженцам и мигрантам гуманитарную помощь". Столь долгий телефонный разговор означает, что они обсудили все аспекты данной проблемы, на необходимость чего ещё 13 ноября указал президент России Владимир Путин.

Начали договариваться?

И о чём-то они явно договорились. В понедельник, 15 ноября Лукашенко заявил, что власти страны уже пытаются организовать возвращение мигрантов домой, но они этому сопротивляются.

Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолёты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упёртые: никто возвращаться не хочет,

– цитирует Лукашенко ТАСС. Уж не на деньги ли, чтобы сильнее стараться, он намекает?

Поэтому, если подвести итог того, что задумывалось Лукашенко и что у него в результате получилось, то налицо смешанная картина. Но главное всё-таки получилось: чувство безнаказанности на Западе за его агрессивные действия на "восточном фронте" ушло в прошлое.

Что с того?

Россию страсти вокруг Белоруссии, понятно, тоже касаются. Запад сейчас очень старается возложить и на Москву ответственность за нынешний кризис, обвинить в "гибридной войне", которую начал сам, – и против Минска, и против Москвы.

Бояться этих воплей не надо. Чем больше будет западных санкций против Белоруссии, тем скорее и теснее она сольётся с Россией. Чем сильнее будет "наезд" Запада на Россию, тем скорее она с ним окончательно порвёт и начнёт жить своим умом, чего мы все давно ждём.