Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе

Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе без Зеленского. Также была затронута тема ситуации в Белоруссии, дело Навального и возможные поставки "Спутника V" в ЕС.

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы с иностранными лидерами Путин напомнил о важности исполнения Украиной её обязательств по Минским соглашениям. Речь прежде всего идёт о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском, а также о присвоении Донбассу особого статуса.

Путин также выразил серьёзную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией в Донбассе и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня,

- сообщает Кремль.

Также Путин обсудил с Макроном и Меркель такие вопросы, как ситуация в Белоруссии, дело Навального и перспективы регистрации "Спутника V" в ЕС. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела белорусского государства, дал подробные разъяснения по ситуации с блогером-уголовником и обсудил возможность поставок российской вакцины от коронавируса и её совместного производства.

Напомним, что ранее Киев устроил истерику по поводу планов России обсудить ситуацию в Донбассе с Германией и Францией без участия Украины. В Кремле ответили на украинские претензии тем, что Донбасс не будет эксклюзивной темой переговоров, поэтому участие в них Украины не требуется.