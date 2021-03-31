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Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе

31 марта 2021, 00:40  •  85 • Политика
Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе без Зеленского. Также была затронута тема ситуации в Белоруссии, дело Навального и возможные поставки "Спутника V" в ЕС.
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы с иностранными лидерами Путин напомнил о важности исполнения Украиной её обязательств по Минским соглашениям. Речь прежде всего идёт о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском, а также о присвоении Донбассу особого статуса.
Путин также выразил серьёзную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией в Донбассе и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня,
- сообщает Кремль.
Также Путин обсудил с Макроном и Меркель такие вопросы, как ситуация в Белоруссии, дело Навального и перспективы регистрации "Спутника V" в ЕС. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела белорусского государства, дал подробные разъяснения по ситуации с блогером-уголовником и обсудил возможность поставок российской вакцины от коронавируса и её совместного производства.
Напомним, что ранее Киев устроил истерику по поводу планов России обсудить ситуацию в Донбассе с Германией и Францией без участия Украины. В Кремле ответили на украинские претензии тем, что Донбасс не будет эксклюзивной темой переговоров, поэтому участие в них Украины не требуется.

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