Поговори мне тут

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26 июня 2018, 14:24 • 117 • Карикатуры
Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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