Поговори мне тут

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26 июня 2018, 14:24  •  117 • Карикатуры

Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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