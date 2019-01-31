Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепре...
"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристика...
"Наблюдайте дальше": Исаев после скандала с Арашуковым напомнил о чист...
Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына
Главная / В России

Погоня за иммунитетом - залог криминала в депутатcком корпусе?

31 января 2019, 01:24  •  73 • В России

Задержание сенатора Арашукова и его отца стало самым резонансным событием этой недели и, наверное, не только ее. Что бы там ни говорили о презумпции невиновности, в нормальном массовом сознании это событие, безусловно, проходит со знаком «+». А после обнаружения гигантских сумм наличности в ходе обысков в невиновность Арашуковых вряд ли кто поверит. Вот только главный вопрос не в том, виновен или нет конкретный имярек, а сила или слабость государства российского проявилась в этой акции.

Некоторые стали заявлять о начале долгожданной «чистки». Другие эксперты - о том, что одни местные кланы на Кавказе оказались сильнее других. Так или нет можно будет сказать лишь после дальнейших действий следствия. Арашуковы, если говорить о хищении газа, действовали не в безвоздушном пространстве, а были связаны сотнями, если не тысячами нитей с другими участниками. Пойдут допросы дальше, полетят головы в местных газовых компаниях, во властных структурах, в которых, по свидетельству «прозревших» экспертов хозяйничали Арашуковы - один вариант. Ограничится все только Арашуковыми - совсем другая песня. Перед следствием трудная задача, осложненная тем, что речь идет о Кавказе.

Кавказ - регион специфический. Местная клановость во власти, традиции и т.д. порождают коррупцию, на порядки превышающие показатели уровень экономической преступности в других регионах. Которая, к тому же, не ограничивается только экономическими преступлениями. Классическая иллюстрация - ситуация в Дагестане, в которой после посадок, убийств мэров и общественных активистов, покушений и т.д. «расчищать конюшни» стал, не оглядываясь на местные кланы «присланный из Москвы» Владимир Васильев. И, как оказалось, вопреки устойчивому мнению, что «здесь ничего не исправишь», исправить можно. И что наведение порядка и утверждение законности поддерживается местным населением. И «свояки» и «кунаки» предпочитают забыть о тех, кому вчера еще покровительствовали.

Несомненно и другое. В неприкосновенности «арашуковы» и «изместьевы» видят индульгенцию от ответственности за преступную деятельность. Вариант «уйти в депутаты» считается ими панацеей. И именно тут следует задуматься о переломе ситуации. Либо проводить жесточайшую проверку независимыми объединенными группами из сотрудников всех правоохранительных структур каждого кандидата (ведь о подозрениях в отношении Арашукова» были еще в 2012-м, а членом Совфеда он стал лишь в 2016-м). Хотя бы на региональном уровне, не доверяя такие проверки местным органам. Либо полностью отказаться от депутатской неприкосновенности. Чтобы уж откровенный криминал не видел в парламенте спасительную лазейку для себя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


73
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 22:09
Протесты оппозиции в Венесуэле. Онлайн-трансляция
30 января 2019, 18:54
Путину доложили про уныние в Давосе
30 января 2019, 22:09
Как отставные генералы учат Генштаб управлять армией «тремя зелеными свистками»
Загрузка...
30 января 2019, 18:54
Порошенко предложил выбирать между собой и Путиным
30 января 2019, 02:39
Юрий Лужков: Фермерские хозяйства лопаются не потому, что люди дурные. Просто условия плохие
31 января 2019, 01:24
Погоня за иммунитетом - залог криминала в депутатcком корпусе?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередно...
30 января 2019, 23:54
"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обн...
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
30 января 2019, 23:54
Опять двойка: россияне поставят оценку правительству (Анна Сочина)
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезиден...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.