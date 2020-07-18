Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии

Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как американский бронеавтомобиль пытается преследовать патруль российской военной полиции. В ответ российские военные блокируют американскую технику на дороге и вежливо поясняют янки, что к чему.

"Это территория Сирии. Российские Вооружённые силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?" - переходят сразу к сути военные полицейские.

После невнятных ответов от американцев российский военнослужащий делает американцам последнее предупреждение.

"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", - говорит он на видео.

Напомним также, что помимо американцев Россию продолжают активно провоцировать боевики. Смертник на автомобиле со взрывным устройством въехал в колонну ВС РФ и Турции во время их совместного патрулирования трассы М-4.