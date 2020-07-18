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Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии
18 июля 2020, 20:00 • 87 • Политика
Американские военные в Сирии вновь попытались спровоцировать российских военнослужащих, устроив погоню на бронемашинах. Военная полиция России вежливо ответила.
Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как американский бронеавтомобиль пытается преследовать патруль российской военной полиции. В ответ российские военные блокируют американскую технику на дороге и вежливо поясняют янки, что к чему.
После невнятных ответов от американцев российский военнослужащий делает американцам последнее предупреждение.
Напомним также, что помимо американцев Россию продолжают активно провоцировать боевики. Смертник на автомобиле со взрывным устройством въехал в колонну ВС РФ и Турции во время их совместного патрулирования трассы М-4.
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