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Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии

18 июля 2020, 20:00  •  87 • Политика
Американские военные в Сирии вновь попытались спровоцировать российских военнослужащих, устроив погоню на бронемашинах. Военная полиция России вежливо ответила.
Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как американский бронеавтомобиль пытается преследовать патруль российской военной полиции. В ответ российские военные блокируют американскую технику на дороге и вежливо поясняют янки, что к чему.
"Это территория Сирии. Российские Вооружённые силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?" - переходят сразу к сути военные полицейские.
После невнятных ответов от американцев российский военнослужащий делает американцам последнее предупреждение.
"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", - говорит он на видео.
Напомним также, что помимо американцев Россию продолжают активно провоцировать боевики. Смертник на автомобиле со взрывным устройством въехал в колонну ВС РФ и Турции во время их совместного патрулирования трассы М-4.
"Происходящие события имеют все признаки тщательно срежиссированной провокации", - цитирует Nation News мнение руководителя военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика.

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