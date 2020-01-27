Поголовная цифровизация. Россия впереди планеты всей? • 85 • Аналитика

Госуслуги и прочее

Вы знаете, что ваш СНИЛС сейчас является главным идентификатором личности для большинства государственных сервисов? Не номер паспорта или водительского удостоверения, а именно СНИЛС. Во многом это, конечно, связано с тем, что номер СНИЛС является пожизненным и не меняется с самого рождения. Верификация по одиннадцатизначному «пенсионному» номеру, в частности, проходит в известной всем системе «Госуслуги», ставшей чуть ли не символом цифровизации России.



И действительно, жить с этим сервисом стало во многом проще: налоги на имущество, контроль штрафов и еще куча полезных мелочей, создающих впечатление, что прогресс стоит уже на пороге. Однако эта пресловутая цифровизация нередко просто навязывается населению. И я не говорю сейчас про регистрацию машины в ГИБДД, когда через «Госуслуги» дешевле, а про многие функции, ставшие доступными только через этот сервис.







О чем речь? В ряде регионов России в качестве пилотных проектов организовали в школах электронные журналы, при этом отменив традиционные бумажные. Идея, надо сказать, очень хорошая: родители теперь чуть ли не в онлайн-режиме могут отслеживать успеваемость своих чад со смартфонов или стационарных компьютеров. Сейчас отрабатываются сервисы по оплате и выбору питания школьников – деньги за завтраки/обеды теперь не нужно нести в школу. Это, кстати, хотя бы частично решает огромное множество проблем. От завышения цен в столовых до воровства и вымогательства. Но вот доступ к электронному журналу возможен теперь только через «Госуслуги», больше никак.



Нет у мамы (папы) аккаунта в этом сервисе, и не получится узнать оценки или оплатить питание. А если еще и компьютера нет, да и телефон кнопочный, то и вообще пиши пропало: остается надеяться на старый добрый дневник, который, похоже, скоро также отменят.



Если в пилотных регионах эта система окажется успешной, то такое школьное цифровое будущее нас ждет в ближайшей перспективе.



Но и это не последняя проблема. Такие проекты, по крайней мере пока, возможны только в обеспеченных регионах, которые могут не экономить на компьютерах для школ. К примеру, в Подмосковье даже в успешных школах до сих пор можно встретить на учительских столах Pentium, которым место в музее. В таких случаях об Интернете мечтать сложно, не говоря уже о системах типа «электронная школа» — учитель просто не сможет оценки выставить и домашнее задание записать. И здесь затраты на приведение в нормативное состояние материальной базы школ намного перевесят цену любой программы цифровизации. Этот пример отлично масштабируется на остальные направления: здравоохранение, промышленность и жилищно-коммунальный сектор.





Цифровизация экономики, о которой говорят в последнее время, не особенно упростила процедуры регистрации и отчетности для частного бизнеса. Конечно, системы онлайн-банков сейчас сделали фактически бесполезными «физические» отделения банков – в населенных пунктах теперь достаточно установки банкоматов. А вот, к примеру, что в нашу эру информатизации необходимо сделать, чтобы зарегистрировать автономную некоммерческую организацию? Подать заявление в орган юстиции (который, обычно один на весь регион), дождаться регистрации (не менее двух недель), забрать документы, изготовить печать и отправиться в налоговую инспекцию с тремя отчетами и заявлениями. Кстати, в налоговой хорошо – у них электронная очередь, явный признак пресловутой цифровизации. После налоговой с бумагами в пенсионный фонд, а затем в службу статистики. Ах да, забыл, все отчеты можно заполнить на специальных сервисах в онлайн-режиме, но вот нести документы в упомянутые конторы нужно в распечатанном виде. Такая вот цифровизация, подразумевающая в случае просрочки по отчетам немаленькие штрафы. Сделать это через сервисы «Госуслуг» сейчас невозможно, да и вряд ли когда-то будет возможно – очень много людей просто останется без работы.



Во многом благая изначально цель цифровизации экономики и общественной жизни буксует из-за слабой подготовленности населения к таким переменам. До сих пор уровень информационной грамотности части россиян на очень низком уровне. Попробуйте записаться к дефицитному врачу через «Госуслуги», придите в назначенное время — вы обнаружите длинную живую очередь. Полезете с аргументами типа «я по электронной записи» через несчастных старушек? А старушек, естественно, уже проучили по различным программам повышения компьютерной грамотности для пожилых. Только вот в лучшем случае они освоили сёрфинг по Интернету, «Скайп» и текстовые редакторы. А в худшем вообще все курсы оказались фикцией, обозначенной только в отчетности.



Если кратко подытожить, то национальный проект «Цифровая экономика» действительно добился сравнительно неплохих результатов – в стране появилась масса домохозяйств с доступом в Интернет и цифровым телевидением, но без газо- и водоснабжения.



Закончить первую часть истории хочется на позитивной ноте. С 2017 года все автомобили, выпускаемые на территории Таможенного союза, в обязательном порядке уже на конвейере оборудуются системой «Эра-ГЛОНАСС» — типичный пример нашей интеграции в цифровую среду. Ставший многим привычным блок с кнопкой SOS на потолке в случае экстренной ситуации позволит вызвать помощь, а при аварии сделает это автоматически. Здесь Россия, действительно, чуть ли не первая в мире внедрила столь прогрессивную систему в серию. В Европе, в США и Японии подобного ждать еще пару-тройку лет. Благая идея, которая уже помогла спасти не менее 1000 жизней, снизила на 14% количество жертв на одно ДТП, загрузила работой группировку ГЛОНАСС и позволяет безошибочно определить местоположение любого автомобиля.



Доступный Интернет

В течение текущего года должна оформиться новая инициатива «Доступный Интернет», в соответствии с которой Всемирная сеть (точнее, её часть) должна стать бесплатной для всего населения страны, способного обращаться с компьютером. Это наш новый прорыв, когда наряду с бесплатной медициной и образованием каждый россиянин гарантировано будет обеспечен выходом в Интернет за бесплатно. Учитывая, что больницы и школы у нас условно бесплатны, ожидается, что и доступ во Всемирную паутину будет на таких же условиях. Естественно, безлимитный доступ будет только к государственным сервисам (упоминаемые выше «Госуслуги») и «социально ориентированным отечественным сервисам». Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в этой связи упомянул про «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс», а Минкомсвязи уже обозначил примерные сроки внедрения новации – с 1 марта текущего года. Кроме этого, в категорию бесплатных ресурсов входят различные медицинские и образовательные сервисы, а также упоминаемые выше школьные журналы и дневники. Могут в пул внести и сервисы каршеринга, которые сейчас в России на пике популярности – Москва, к примеру, в этой области чуть ли не мировой лидер. На ресурсе riafan.ru появился примерный список ресурсов, которые могут быть доступны при неоплаченном Интернете на телефоне или лэптопе. Правда, в этом случае не совсем понятен принцип работы с поисковыми системами. Если ссылка будет вести к условно-платному ресурсу – провайдер его блокирует? Кроме этого, не сложится ли так, что к ресурсам, не относящимся к бесплатным, доступ будет ограничен? Все-таки протекционистская политика в любом случае имеет свои последствия.





По мнению российского предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, мы действительно среди мировых лидеров в области развития информационного пространства. Так, по его словам, европейцы с американцами очень удивляются низким расценкам на интернет и его доступность. А на повсеместное использование телефонов для оплаты покупок на кассе вообще смотрят, выпучив глаза.





Безусловно, в программе информатизации и цифровизации России есть еще немало положительных моментов – к примеру, буквально на днях стало известно, что МВД на полтора миллиарда рублей закупает отечественное ПО Astra Linux. Конечно, назвать эти операционными системы полностью отечественными нельзя, так как они базируются на зарубежной архитектуре Linux. Но сам факт того, что российские силовики закупают программы у российских программистов, уже многого стоит. Первым, кстати, было Министерство обороны, когда с 2018 года приступило к переоснащению компьютеров Astra Linux взамен различных вариаций Windows. Очевидно, что далеко не везде в оборонном ведомстве это удалось сделать – на периферии до сих пор Microsoft правит бал. Собственно, наверное, с этого и следовало начинать системный проект «Цифровизация экономики» — стимулировать, пусть порой искусственно, спрос на отечественные программы. Ведь даже по самым скромным подсчетам, объем рынка российского ПО может составить более 30 млрд. рублей. А сейчас мы создаем своеобразный «суверенный Интернет», выделяя пул бесплатных ресурсов и мессенджеров для населения, при том, что подавляющая часть пользователей (а их уже почти 100 миллионов в России) работает на иностранном программном обеспечении.



Вы знаете, что ваш СНИЛС сейчас является главным идентификатором личности для большинства государственных сервисов? Не номер паспорта или водительского удостоверения, а именно СНИЛС. Во многом это, конечно, связано с тем, что номер СНИЛС является пожизненным и не меняется с самого рождения. Верификация по одиннадцатизначному «пенсионному» номеру, в частности, проходит в известной всем системе «Госуслуги», ставшей чуть ли не символом цифровизации России.И действительно, жить с этим сервисом стало во многом проще: налоги на имущество, контроль штрафов и еще куча полезных мелочей, создающих впечатление, что прогресс стоит уже на пороге. Однако эта пресловутая цифровизация нередко просто навязывается населению. И я не говорю сейчас про регистрацию машины в ГИБДД, когда через «Госуслуги» дешевле, а про многие функции, ставшие доступными только через этот сервис.О чем речь? В ряде регионов России в качестве пилотных проектов организовали в школах электронные журналы, при этом отменив традиционные бумажные. Идея, надо сказать, очень хорошая: родители теперь чуть ли не в онлайн-режиме могут отслеживать успеваемость своих чад со смартфонов или стационарных компьютеров. Сейчас отрабатываются сервисы по оплате и выбору питания школьников – деньги за завтраки/обеды теперь не нужно нести в школу. Это, кстати, хотя бы частично решает огромное множество проблем. От завышения цен в столовых до воровства и вымогательства. Но вот доступ к электронному журналу возможен теперь только через «Госуслуги», больше никак.Нет у мамы (папы) аккаунта в этом сервисе, и не получится узнать оценки или оплатить питание. А если еще и компьютера нет, да и телефон кнопочный, то и вообще пиши пропало: остается надеяться на старый добрый дневник, который, похоже, скоро также отменят.Если в пилотных регионах эта система окажется успешной, то такое школьное цифровое будущее нас ждет в ближайшей перспективе.Но и это не последняя проблема. Такие проекты, по крайней мере пока, возможны только в обеспеченных регионах, которые могут не экономить на компьютерах для школ. К примеру, в Подмосковье даже в успешных школах до сих пор можно встретить на учительских столах Pentium, которым место в музее. В таких случаях об Интернете мечтать сложно, не говоря уже о системах типа «электронная школа» — учитель просто не сможет оценки выставить и домашнее задание записать. И здесь затраты на приведение в нормативное состояние материальной базы школ намного перевесят цену любой программы цифровизации. Этот пример отлично масштабируется на остальные направления: здравоохранение, промышленность и жилищно-коммунальный сектор.Цифровизация экономики, о которой говорят в последнее время, не особенно упростила процедуры регистрации и отчетности для частного бизнеса. Конечно, системы онлайн-банков сейчас сделали фактически бесполезными «физические» отделения банков – в населенных пунктах теперь достаточно установки банкоматов. А вот, к примеру, что в нашу эру информатизации необходимо сделать, чтобы зарегистрировать автономную некоммерческую организацию? Подать заявление в орган юстиции (который, обычно один на весь регион), дождаться регистрации (не менее двух недель), забрать документы, изготовить печать и отправиться в налоговую инспекцию с тремя отчетами и заявлениями. Кстати, в налоговой хорошо – у них электронная очередь, явный признак пресловутой цифровизации. После налоговой с бумагами в пенсионный фонд, а затем в службу статистики. Ах да, забыл, все отчеты можно заполнить на специальных сервисах в онлайн-режиме, но вот нести документы в упомянутые конторы нужно в распечатанном виде. Такая вот цифровизация, подразумевающая в случае просрочки по отчетам немаленькие штрафы. Сделать это через сервисы «Госуслуг» сейчас невозможно, да и вряд ли когда-то будет возможно – очень много людей просто останется без работы.Во многом благая изначально цель цифровизации экономики и общественной жизни буксует из-за слабой подготовленности населения к таким переменам. До сих пор уровень информационной грамотности части россиян на очень низком уровне. Попробуйте записаться к дефицитному врачу через «Госуслуги», придите в назначенное время — вы обнаружите длинную живую очередь. Полезете с аргументами типа «я по электронной записи» через несчастных старушек? А старушек, естественно, уже проучили по различным программам повышения компьютерной грамотности для пожилых. Только вот в лучшем случае они освоили сёрфинг по Интернету, «Скайп» и текстовые редакторы. А в худшем вообще все курсы оказались фикцией, обозначенной только в отчетности.Если кратко подытожить, то национальный проект «Цифровая экономика» действительно добился сравнительно неплохих результатов – в стране появилась масса домохозяйств с доступом в Интернет и цифровым телевидением, но без газо- и водоснабжения.Закончить первую часть истории хочется на позитивной ноте. С 2017 года все автомобили, выпускаемые на территории Таможенного союза, в обязательном порядке уже на конвейере оборудуются системой «Эра-ГЛОНАСС» — типичный пример нашей интеграции в цифровую среду. Ставший многим привычным блок с кнопкой SOS на потолке в случае экстренной ситуации позволит вызвать помощь, а при аварии сделает это автоматически. Здесь Россия, действительно, чуть ли не первая в мире внедрила столь прогрессивную систему в серию. В Европе, в США и Японии подобного ждать еще пару-тройку лет. Благая идея, которая уже помогла спасти не менее 1000 жизней, снизила на 14% количество жертв на одно ДТП, загрузила работой группировку ГЛОНАСС и позволяет безошибочно определить местоположение любого автомобиля.В течение текущего года должна оформиться новая инициатива «Доступный Интернет», в соответствии с которой Всемирная сеть (точнее, её часть) должна стать бесплатной для всего населения страны, способного обращаться с компьютером. Это наш новый прорыв, когда наряду с бесплатной медициной и образованием каждый россиянин гарантировано будет обеспечен выходом в Интернет за бесплатно. Учитывая, что больницы и школы у нас условно бесплатны, ожидается, что и доступ во Всемирную паутину будет на таких же условиях. Естественно, безлимитный доступ будет только к государственным сервисам (упоминаемые выше «Госуслуги») и «социально ориентированным отечественным сервисам». Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в этой связи упомянул про «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс», а Минкомсвязи уже обозначил примерные сроки внедрения новации – с 1 марта текущего года. Кроме этого, в категорию бесплатных ресурсов входят различные медицинские и образовательные сервисы, а также упоминаемые выше школьные журналы и дневники. Могут в пул внести и сервисы каршеринга, которые сейчас в России на пике популярности – Москва, к примеру, в этой области чуть ли не мировой лидер. На ресурсе riafan.ru появился примерный список ресурсов, которые могут быть доступны при неоплаченном Интернете на телефоне или лэптопе. Правда, в этом случае не совсем понятен принцип работы с поисковыми системами. Если ссылка будет вести к условно-платному ресурсу – провайдер его блокирует? Кроме этого, не сложится ли так, что к ресурсам, не относящимся к бесплатным, доступ будет ограничен? Все-таки протекционистская политика в любом случае имеет свои последствия.По мнению российского предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, мы действительно среди мировых лидеров в области развития информационного пространства. Так, по его словам, европейцы с американцами очень удивляются низким расценкам на интернет и его доступность. А на повсеместное использование телефонов для оплаты покупок на кассе вообще смотрят, выпучив глаза.Безусловно, в программе информатизации и цифровизации России есть еще немало положительных моментов – к примеру, буквально на днях стало известно, что МВД на полтора миллиарда рублей закупает отечественное ПО Astra Linux. Конечно, назвать эти операционными системы полностью отечественными нельзя, так как они базируются на зарубежной архитектуре Linux. Но сам факт того, что российские силовики закупают программы у российских программистов, уже многого стоит. Первым, кстати, было Министерство обороны, когда с 2018 года приступило к переоснащению компьютеров Astra Linux взамен различных вариаций Windows. Очевидно, что далеко не везде в оборонном ведомстве это удалось сделать – на периферии до сих пор Microsoft правит бал. Собственно, наверное, с этого и следовало начинать системный проект «Цифровизация экономики» — стимулировать, пусть порой искусственно, спрос на отечественные программы. Ведь даже по самым скромным подсчетам, объем рынка российского ПО может составить более 30 млрд. рублей. А сейчас мы создаем своеобразный «суверенный Интернет», выделяя пул бесплатных ресурсов и мессенджеров для населения, при том, что подавляющая часть пользователей (а их уже почти 100 миллионов в России) работает на иностранном программном обеспечении. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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