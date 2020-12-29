«Погодные условия не оставляют шансов»: в Мурманской области объявили траур по погибшим при крушении судна «Онега»

Крушение рыболовецкого траулера «Онега» в Баренцевом море, в результате которого погибли 17 моряков, — горе для Мурманска и всего Севера. Об этом заявил губернатор области Андрей Чибис, объявив 29 декабря днём траура в Мурманской области. По его словам, поисковая операция ещё не завершена, однако погодные условия «не оставляют шансов». Правительство региона окажет финансовую поддержку семьям членов экипажа судна. Об опрокидывании траулера «Онега» возле архипелага Новая Земля стало известно 28 декабря. В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить двух из 19 моряков.

Вторник, 29 декабря, объявлен в Мурманской области днём траура в связи с гибелью членов экипажа траулера «Онега», потерпевшего крушение в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщает Министерство информационной политики региона со ссылкой на указ губернатора Андрея Чибиса.

По всему региону приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области. Кроме того, организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

«Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера: наши рыбаки не вернулись домой», — заявил Чибис.

Губернатор также сообщил, что правительство Мурманской области окажет поддержку членам экипажа судна «Онега» — семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие жители региона — по 500 тыс. рублей.

«Поисковая операция ещё не завершена, но погодные условия и температура воды, к сожалению, не оставляют никаких шансов... От лица всех северян выражаю соболезнования родным и близким моряков «Онеги», прошу держаться — ради детей, ради родных», — сказал глава региона.

Кроме того, распоряжением Чибиса был создан межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи семьям моряков. В него вошли сам губернатор, его заместители Оксана Демченко и Дмитрий Филиппов, начальник ГУ МЧС РФ по Мурманской области Руслан Назаров, руководители региональных ведомств, представители Следственного комитета, миграционной службы, Пенсионного фонда, Росрыболовства, учреждений здравоохранения.

Андрей Чибис, а также гендиректор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк и председатель правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Анатолий Евенко возложили цветы к мемориалу морякам, погибшим в мирное время.

Накануне сообщалось, что, по предварительным данным, на борту судна, приписанного к порту Мурманска, находились 19 человек, из них 16 — жители Мурманской области, по одному — из Архангельской, Курской и Ростовской областей.

Напомним, что в понедельник, 28 декабря примерно в 07:30 в МЧС поступила информация о затоплении судна «Онега» №МК 0331. В ходе начавшейся поисково-спасательной операции удалось спасти двух человек (второй помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин), остальных 17 членов экипажа до сих обнаружить не удалось.

«Рыболовными судами было обследовано порядка 500 кв. км акватории. Поиск никаких результатов не дал. Шансов найти оставшихся 17 человек практически нет», — заявил ТАСС представитель экстренных служб.

Он добавил, что в районе крушения судна были обнаружены только три спасательных круга.

РИА Новости

© Морспасслужба

Как отмечал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев в беседе с ФАН, при наличии гидрокостюма человек может выдержать в холодной воде четыре-пять часов.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ полагают, что пока преждевременно говорить о причинах затопления судна, поскольку Следственный комитет и специальная комиссия проводят соответствующие оперативные действия. Между тем предварительной версией крушения «Онеги» считается опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала.

«Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но, опять же, все причины и условия нужно будет оценивать специалистам», — заявлял заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

При этом техническое состояние затонувшего рыболовецкого траулера 1979 года постройки и валовой вместимостью 368 тонн проверяли как российские, так и норвежские специалисты. Согласно данным Marine Traffic, в Баренцево море «Онега» вышла из норвежского порта Киркенес 14 декабря.

«По заверениям капитана порта, нареканий к выходу в море по судну не было. Более того, перед тем как оно пошло на промысел, выйдя из порта Мурманск, оно было в порту Киркенес в Норвегии и уже из порта Киркенес пошло на промысел в тот район. Его проверяли не только службы порта Мурманск, те российские федеральные службы, которые есть, но и соответствующие службы Норвегии», — говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью телеканалу «Россия 24».