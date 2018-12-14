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«Погода возвращается к зимней»: в Москве ожидаются сильные морозы
14 декабря 2018, 22:54 • 85 • В России
В выходные в Москву придут сильные морозы, которые продержатся по меньшей мере до середины следующей недели. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура опустится на несколько градусов ниже климатической нормы. Однако жители столицы не ощутят существенного похолодания, так как ветер будет слабым. Обратная ситуация сложилась в Сибири, где ожидаются обильные снегопады и аномальное тепло.
© Агенство городских новостей «Москва»
В Москву в выходные дни с северо-востока придёт холодный воздух. В столице установятся сильные морозы, а уже к понедельнику, 17 декабря, ночью ожидается до -18 °С. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
На сайте Росгидромета сообщается, что температуры, которые придут в столичный регион, ниже нормы на 4—6 °С. В то же время, подчеркнул Цыганков, температура, которая наблюдалась до этого похолодания, была выше нормы.
«Погода плавно возвращается к зимней, потому что до этого температура была выше нормы. Высота снега и количество осадков сейчас тоже в норме — 15 см при норме в 14—15 см, что для половины месяца нормально. С севера, с Балтики, опускается циклон, давление растёт», — добавил эксперт.
По данным «Фобоса», температура в Москве и области будет ниже нормы на 8—10 °С и продержится до середины следующей недели. Об этом RT рассказал дежурный синоптик центра Александр Синенков.
«Такая ясная и морозная погода со среднесуточной температурой на 8—10 °С ниже средних многолетних значений сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели», — сказал он.
Синенков пояснил, что погода изменится из-за повышения атмосферного давления в Москве и Московской области.
«На фоне повышения атмосферного давления будет усиливаться антициклональная циркуляция воздушных масс. И осадки прекратятся, и облаков на небосводе станет меньше, до малооблачной погоды. И такая ситуация будет способствовать ещё большему охлаждению в ночные часы и без того уже холодного воздуха, который в выходные дни начнёт поступать с центра европейской части России с востока — северо-востока», — добавил эксперт.
При этом, по словам Синенкова, в Москве температура может понизиться и до -19 °С, а по области — до -20 °С. Однако это не касается западных районов Подмосковья — там, по данным «Фобоса», будет до -10 °С.
Из-за низкой облачности земля быстрее остывает, пояснила в разговоре с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Синоптик также добавила, что ветер будет слабым, поэтому москвичи не почувствуют сильных морозов.
По словам Поздняковой, несмотря на то, что температура будет значительно ниже нормы, назвать погоду аномально холодной нельзя. А потепления, уточнила синоптик, следует ожидать не раньше следующих выходных.
«Ничего экстраординарного в таком событии в середине декабря нет. Будем рассчитывать, что такая морозная погода с небольшим снежком будет у нас до середины недели... Но такие периоды оттепельной или морозной погоды продолжаются 5-7 дней. Скорее всего, вся следующая неделя будет с морозцем. Если повышение температуры и будет, то только к следующим выходным, но пока что не до оттепели», — резюмировала она.
Сибирские морозы откладываются
По данным Росгидромета, похолодание ждёт не только столичный регион, но и всю Центральную Россию. Причиной, как и в случае с Москвой, станет скандинавский антициклон.
В то же время в Сибири сложилась обратная ситуация — в регионе температура будет превышать норму.
«Причиной потепления стали циклоны с запада. Особенно сильно проявляется их влияние на Ямале, где температура превышает норму более чем на 10 градусов», — сказала представитель центра Людмила Паршина в эфире Первого канала.
При этом в Новосибирской и Кемеровской областях, на Алтае и других регионах ожидаются обильные снегопады.
«В Центральной Сибири погода неустойчивая. Юг Красноярского края заметёт снегом, послезавтра в горах сильный снег, метель, но зато потеплеет, в воскресенье до 0.. -5 °С. В центральных районах, напротив, всё идет к похолоданию», — заключила она.
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