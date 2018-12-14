«Погода возвращается к зимней»: в Москве ожидаются сильные морозы

В выходные в Москву придут сильные морозы, которые продержатся по меньшей мере до середины следующей недели. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура опустится на несколько градусов ниже климатической нормы. Однако жители столицы не ощутят существенного похолодания, так как ветер будет слабым. Обратная ситуация сложилась в Сибири, где ожидаются обильные снегопады и аномальное тепло.

В Москву в выходные дни с северо-востока придёт холодный воздух. В столице установятся сильные морозы, а уже к понедельнику, 17 декабря, ночью ожидается до -18 °С. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Погода будет облачной с пояснениями, возможен небольшой снег… Дневная температура — -5…-7 °С. В воскресенье днём будет прохладнее — -12…-14 °С, ночью -13 °С. Понедельник — самый холодный день на следующей неделе, ночью будет -13…-18 °С, днём — -9…-14 °С», — сказал синоптик.

На сайте Росгидромета сообщается, что температуры, которые придут в столичный регион, ниже нормы на 4—6 °С. В то же время, подчеркнул Цыганков, температура, которая наблюдалась до этого похолодания, была выше нормы.

«Погода плавно возвращается к зимней, потому что до этого температура была выше нормы. Высота снега и количество осадков сейчас тоже в норме — 15 см при норме в 14—15 см, что для половины месяца нормально. С севера, с Балтики, опускается циклон, давление растёт», — добавил эксперт.

По данным «Фобоса», температура в Москве и области будет ниже нормы на 8—10 °С и продержится до середины следующей недели. Об этом RT рассказал дежурный синоптик центра Александр Синенков.

«Такая ясная и морозная погода со среднесуточной температурой на 8—10 °С ниже средних многолетних значений сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели», — сказал он.

Синенков пояснил, что погода изменится из-за повышения атмосферного давления в Москве и Московской области.

«На фоне повышения атмосферного давления будет усиливаться антициклональная циркуляция воздушных масс. И осадки прекратятся, и облаков на небосводе станет меньше, до малооблачной погоды. И такая ситуация будет способствовать ещё большему охлаждению в ночные часы и без того уже холодного воздуха, который в выходные дни начнёт поступать с центра европейской части России с востока — северо-востока», — добавил эксперт.

При этом, по словам Синенкова, в Москве температура может понизиться и до -19 °С, а по области — до -20 °С. Однако это не касается западных районов Подмосковья — там, по данным «Фобоса», будет до -10 °С.

Из-за низкой облачности земля быстрее остывает, пояснила в разговоре с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Синоптик также добавила, что ветер будет слабым, поэтому москвичи не почувствуют сильных морозов.

«При слабом ветре, который ожидается в условиях антициклона, мы не будем сильно ощущать, что на улице похолодало. Хотя, температура воздуха будет значительно — на 5—6 °С — ниже климатической нормы. В начале следующей недели ночные температуры будут ещё более низкими», — отметила она.

По словам Поздняковой, несмотря на то, что температура будет значительно ниже нормы, назвать погоду аномально холодной нельзя. А потепления, уточнила синоптик, следует ожидать не раньше следующих выходных.

«Ничего экстраординарного в таком событии в середине декабря нет. Будем рассчитывать, что такая морозная погода с небольшим снежком будет у нас до середины недели... Но такие периоды оттепельной или морозной погоды продолжаются 5-7 дней. Скорее всего, вся следующая неделя будет с морозцем. Если повышение температуры и будет, то только к следующим выходным, но пока что не до оттепели», — резюмировала она.

Сибирские морозы откладываются

По данным Росгидромета, похолодание ждёт не только столичный регион, но и всю Центральную Россию. Причиной, как и в случае с Москвой, станет скандинавский антициклон.

В то же время в Сибири сложилась обратная ситуация — в регионе температура будет превышать норму.

«Причиной потепления стали циклоны с запада. Особенно сильно проявляется их влияние на Ямале, где температура превышает норму более чем на 10 градусов», — сказала представитель центра Людмила Паршина в эфире Первого канала.

При этом в Новосибирской и Кемеровской областях, на Алтае и других регионах ожидаются обильные снегопады.

«В Центральной Сибири погода неустойчивая. Юг Красноярского края заметёт снегом, послезавтра в горах сильный снег, метель, но зато потеплеет, в воскресенье до 0.. -5 °С. В центральных районах, напротив, всё идет к похолоданию», — заключила она.