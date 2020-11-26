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Погода лётная: Путин прибыл в Саров

26 ноября 2020, 19:50  •  115 • Политика
Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область. Президент посетит Саров. Накануне поездку пришлось отложить на день из-за погодных условий, но в четверг погода выдалась лётная.
В четверг, 26 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Саров Нижегородской области. Изначально планировалось, что глава государства прибудет в регион в среду, однако из-за непогоды полёт было решено отложить на день.
На кадрах, обнародованных "Россией 24", заснято, как президент выходит из самолёта, спускается и здоровается с приветствовавшей его делегацией.
Ожидается, что в ходе поездки в Саров глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Он является одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.
Также в графике главы государства встреча с местным губернатором Глебом Никитиным.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в ходе этого визита у российского лидера будет много закрытых мероприятий. Это обусловлено спецификой города, пояснил он.
Отмечается, что уже из Сарова Путин в онлайн-формате заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачёва о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Российский лидер ранее давал поручения по ликвидации загрязнения в городе.
Напомним, что там с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с закрывшегося в 2005 году предприятия "Усольехимпром".

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