Погода для карантина: какой прогноз сделали синоптики на выходную неделю в России

Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Такая мера должна предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса в России. Политики и медики советуют всем россиянам соблюдать режим самоизоляции: без необходимости не выходить из дома и не контактировать с близкими. По данным синоптиков, погода на следующей неделе будет этому способствовать — в столичном регионе ожидается понижение температуры и осадки в виде снега.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса и объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением зарплат.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», — подчеркнул глава государства.

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, «неделя паузы позволит прервать эпидемиологический процесс». В интервью с «Парламентской газетой» он призвал население серьёзно отнестись к ситуации и побыть дома или на даче, а также не контактировать с другими людьми. Он особенно подчеркнул необходимость стопроцентной изоляции старшего поколения.

Значительное понижение температуры

До конца этой недели погода в Москве и области будет способствовать загородным поездкам, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днём воздух будет прогреваться до комфортных температур.

«До конца этой недели погода существенно не изменится. Такое же голубое небо, солнышко, которое будет обуславливать максимальные температуры днём до +11...+15 °C», — пояснил Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры будут около нуля, колебания возможны в пределах -2...+3 °C. По словам метеоролога, такая разница температур днём и ночью — это типичное свойство антициклона, который будет определять погоду в эти дни.

Но ситуация начнёт меняться с наступлением новой недели.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, причиной этого будет южный циклон.

«В понедельник, 30 марта, он (циклон. — RT) принесёт нам осадки, а во вторник может опускаться снежок. На фоне этого ожидается значительное понижение температуры», — рассказала RT синоптик.

В ночные часы температура будет отрицательной, отмечается в прогнозе Метеобюро Москвы. Дневные показатели 30 марта ещё останутся слабо положительными, а 31 марта воздух прогреется не выше ноля. По словам Поздняковой, «заток холодного воздуха может продолжаться два-три дня».

РИА Новости

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Понижение давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, со своей стороны, добавил, что в начале следующей недели ожидается также понижение давления. В настоящее время давление превышает норму на 12—15 мм рт. ст., а начиная с 29 марта оно начнёт снижаться, пояснил синоптик. Возможен небольшой дождь.

По словам Вильфанда, падение температуры продолжится во вторник, 31 марта. Следует ожидать небольших заморозков в ночные часы. При этом научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что не стоит говорить о похолодании.

«Казалось бы, такое сильное, значительное похолодание, но слово «похолодание» здесь неуместно, потому что если сравнивать такую погоду с нормой, с климатическими значениями, оказывается, что мы приходим к нормальному температурному фону, который должен быть в это время года», — пояснил он.

Далее антициклон будет перемещаться в более восточные регионы России, пояснил Вильфанд. Таким образом, температура в соседних с Москвой областях также будет меняться. По его словам, «уже к концу месяца на европейской территории, по крайней мере в СЗФО, в Москве, в Центрально-Чернозёмных областях, температурный фон приблизится к норме».

Ранее Вильфанд рассказал РИА Новости, что состояние атмосферы в Центральной России, начиная с 1 апреля, будет «болотистым».

А вот в южной части Европейской России, наоборот, будет наблюдаться более высокая температура. По прогнозу Гидрометцентра, в Краснодарском крае в ближайшие дни показатели будут превышать норму на 12—14 градусов.

«Затем на юге температура тоже понизится, но будет в диапазоне от 8 до 13 градусов выше нормы. Я говорю о юге Ростовской области, Краснодарском крае», — пояснил Вильфанд RT.