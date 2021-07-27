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Поглотив Молдавию, Румыния закрепится на линии Калининград – Одесса

27 июля 2021, 13:25  •  177 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада втянуть республики бывшего СССР, в том числе Молдавию, в антироссийские геополитические проекты.
«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, родственные нам народы сделать выбор: либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией. Хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да ещё извлекать выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран»,
– заявил министр.
Лавров указал на факты вмешательства иностранных держав в парламентские выборы, прошедшие 11 июля в Молдавии. Большинство в парламенте получили соратники действующего президента гражданки Румынии Майи Санду. Ранее молдавские СМИ сообщали о €56 млн., направленных Великобританией, Польшей, Италией, Румынией, Германией и Чехией на «поддержку демократических процессов в Молдавии» в преддверии выборов.
На недавней встрече руководителя МИД Румынии Богдана Ауреску с Майей Санду было объявлено о выделении Румынией дополнительно €300 тыс. через Европейский фонд за демократию (EED) «на развитие независимых СМИ».
Бухаресту нужен контроль над молдавской прессой для дальнейшей пропаганды панрумынской идеи, сторонники которой видят Молдавию румынской провинцией, а молдаван – румынами второго сорта, испорченными славянским влиянием. Под эту идею заточены политические, дипломатические, информационные, научные ресурсы.
Так, творчество румынского классика Михая Эминеску (1850-1889) толкуется в современной Румынии с экспансионистских позиций, ему приписывают авторство идеи объединённой Европы через реализацию геополитических чаяний румынского народа. Провозглашается лозунг, что без полноценного румынского государства нет полноценной Европы, а полноценное румынское государство в понимании Бухареста – это Великая Румыния с Молдавией и частью Украины в её составе.
Молдавии грозит стать первой жертвой румынского экспансионизма, поскольку без контроля над Молдавией у Румынии нет контроля над Днестром, в понимании румынских стратегов – восточного рубежа расселения румынского народа. С опорой на Днестр Румыния стремится упрочить своё положение на балтийско-черноморской перемычке по условной линии Калининград – Одесса.
Молдавии в этой конструкции отведена вспомогательная роль. В рамках данной стратегии молдавский суверенитет и молдавская культура подлежат ликвидации.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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