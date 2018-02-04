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Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
04 февраля 2018, 23:39 • 241 • Политика
На видео засняты последние мгновения жизни майора Романа Филиппова, пилота сбитого в Сирии самолета ВКС России Су-25. Боевики "Ан-Нусры" наступают на удерживаемую летчиком позицию. В отдалении виден взрыв - офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки к террористам.
В сети появилось видеозапись последнего боя, в который вступил сбитый над Идлибом пилот российского Су-25. На видео видны вооруженные люди - сирийские боевики, - наступающие на позицию, которую, по всей видимости, пытался удерживать летчик.
Видно, что продвигающиеся вперед джихадисты делают это крайне осторожно. Они падают на землю и ищут укрытия, не желая угодить под заградительный огонь российского офицера. Затем в отдалении виден взрыв.
Как предполагает ведущий специализирующегося на событиях в Сирии Telegram-канала Directorate 4, это пилот решил подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен к врагу, а также погубить как можно больше врагов.
Напомним, что российский самолет Су-25 был сбит вчера, 3 февраля, в районе села Масеран в провинции Идлиб при помощи ПЗРК. Катапультирующийся пилот упал на землю в местности, контролируемой боевиками запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Там он принял последний бой и погиб.
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