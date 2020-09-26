Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»

Широко известный в узких кругах украинский неонацист и «порохобот» Александр Коваленко, ведущий блог «Злой Одессит», всего за несколько часов до катастрофы АН-26 разместил в Facebook фотографию группы курсантов Харьковского университета воздушных сил со следующим разъяснением:— подписал он фото.После сообщения о катастрофе этот пост одесского неонациста зашел прокомментировать военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин: «А смешно вышло», что вызвало бурную реакцию самого Коваленко и его псевдопатриотичных читателей.Сам российский журналист так пояснил свой комментарий уже на личной странице в соцсети:, — написал он.