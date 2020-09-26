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Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»

26 сентября 2020, 23:20  •  141 • Украина

Широко известный в узких кругах украинский неонацист и «порохобот» Александр Коваленко, ведущий блог «Злой Одессит», всего за несколько часов до катастрофы АН-26 разместил в Facebook фотографию группы курсантов Харьковского университета воздушных сил со следующим разъяснением:

«Так! Я не понял, а где средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование? Фоткаются они тут, понимаешь, а через 2 недели кому Воронеж бомбить?» — подписал он фото.

После сообщения о катастрофе этот пост одесского неонациста зашел прокомментировать военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин: «А смешно вышло», что вызвало бурную реакцию самого Коваленко и его псевдопатриотичных читателей.

Сам российский журналист так пояснил свой комментарий уже на личной странице в соцсети:

«В подобных неоднозначных вопросах, связанных с Украиной, меня волнует только мнение моих донбасских друзей, на остальные мнения я клал. Вот комментарий моей старой донецкой подруги Жени Марти: «Показательные выступления в ракурсе „онижедети“ — удел тех, чьи земляки не гибли под бомбежками… Это не четырнадцатый! И пацаны осознанно шли учиться бомбить кого? Да Донбасс или Россию, других вариантов нет…

Господь, видимо, был милостив — и забрал их безгрешными, пока они не успели замарать себя по локоть в крови», — написал он.

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