Погибших в крушении Бе-200 военных наградят посмертно - Путин

Владимир Путин поручил представить погибших при крушении самолёта Бе-200 в Турции русских военных к государственным наградам посмертно.

Президент России Владимир Путин отреагировал на катастрофу пожарного самолёта Бе-200 в Турции. Он дал поручение представить русских военных, погибших в крушении, к государственным наградам посмертно.

Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолёта Бе-200, тушившего пожары в Турции,

- сообщает пресс-служба Кремля.

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