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Погибших в крушении Бе-200 военных наградят посмертно - Путин
14 августа 2021, 19:35 • 51 • Политика
Владимир Путин поручил представить погибших при крушении самолёта Бе-200 в Турции русских военных к государственным наградам посмертно.
Президент России Владимир Путин отреагировал на катастрофу пожарного самолёта Бе-200 в Турции. Он дал поручение представить русских военных, погибших в крушении, к государственным наградам посмертно.
- сообщает пресс-служба Кремля.
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