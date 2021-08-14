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Погибших в крушении Бе-200 военных наградят посмертно - Путин

14 августа 2021, 19:35  •  51 • Политика
Владимир Путин поручил представить погибших при крушении самолёта Бе-200 в Турции русских военных к государственным наградам посмертно.
Президент России Владимир Путин отреагировал на катастрофу пожарного самолёта Бе-200 в Турции. Он дал поручение представить русских военных, погибших в крушении, к государственным наградам посмертно.
Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолёта Бе-200, тушившего пожары в Турции,
- сообщает пресс-служба Кремля.
Вся последняя информация о событии - в онлайн-трансляции Царьграда здесь.

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