Погибших при вакцинировании уже 10 тысяч: Страшный урок Болгарии для России, Европы и всего мира

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что власти этой страны допустили серьёзные ошибки при вакцинации. Это стоило жизни почти 10 тысячам болгар. Опасность повторения этой трагедии существует, и не только в Европе.

Информации о побочных эффектах различных западных вакцин сейчас очень много в СМИ и социальных сетях. Особенно это касается вакцин Phazer и AstraZeneca. Именно AstraZeneca была основной вакциной в Болгарии. Стойчо Кацаров назвал ошибкой решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб трём другим препаратам, которые были одобрены Евросоюзом. Именно поэтому болгарского министра многие поняли таким образом, что люди в его стране умирали после вакцинирования.

Первый конверт на столе бюрократа

Однако он имел в виду нечто прямо противоположное: по словам министра, изначально в программе по вакцинации населения не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни. То есть люди из различных групп риска, по мнению министра, должны были бы получать вакцину в первую очередь. Однако на практике этого не происходило и, не прививаясь, они заражались коронавирусом и умирали.

80% умерших в Болгарии от коронавируса были из старшей возрастной категории,

– заявил Кацаров.

По мнению господина Кацарова, счёт смертям, произошедшим из-за ошибок в организации вакцинирования, идёт на тысячи и приближается уже к 10 тысячам случаев. При этом всего в Болгарии зафиксировано 424 тысячи случаев заражения коронавирусом и 18 тысяч подтверждённых смертей от этой болезни.

Чтобы верно оценить эти цифры, надо добавить, что население Болгарии в 2020 году составляло менее 7 миллионов человек, причём значительная часть этих людей работала в других странах Евросоюза: бедная маленькая страна практически без собственного производства для Европы служит прежде всего источником сравнительно дешёвой рабочей силы, конкурируя на этом рынке с Румынией.

Оценивая заявление Стойчо Кацарова, следует также иметь в виду, что министр здравоохранения не ругал себя и не признавался в собственных ошибках. Он, согласно известной бюрократической мудрости, вскрыл первый конверт, в котором написано "Вали всё на предшественника", – и обрушил шквал критики на предыдущее правительство страны, которое, по его мнению, не справилось с задачей. Между тем сказать, что в Болгарии в смысле вакцинации всё делали неправильно, было бы опрометчиво. Да, темпы вакцинации населения в этой стране отстают от средних по Европе. Но и смертность от коронавирусной инфекции тут отнюдь не самая высокая.

Никакого здравоохранения, сплошная политика

Что до смертей из-за отсутствия вакцины, заявление болгарского министра многие специалисты считают если не голословным, то, по крайне мере, недостаточно обоснованным. Да, конечно, у людей в группе риска больше шансов на тяжёлое течение болезни при заражении. Но, с другой стороны, в тех же группах риска выше шансы и получить тяжёлые осложнения, вплоть до смертельного исхода, при вакцинации: 80% умерших от коронавируса – пожилые люди, говорят в Болгарии сегодня. Но и подавляющее большинство умерших после вакцинирования – тоже пожилые. В странах Европы, например в Испании, самые страшные истории одномоментной смерти нескольких десятков людей после прививки происходили в домах престарелых.

Хуже того. В таких странах, как Великобритания, в какой-то момент стали фиксировать большее количество случаев тяжёлого течения болезни и смертей от коронавируса среди привитых, чем среди непривитых. Почему? Да потому что эти привитые принадлежали как раз к группам риска со сложными заболеваниями и пожилым. Увы, пожилые люди болеют тяжелее и умирают чаще, это общее правило.

В большинстве стран Евросоюза тем не менее принимали решения вакцинировать в первую очередь людей из групп риска. При этом там искусственно создавали дефицит вакцин: понятно, что если в первую очередь прививают представителей определённых социальных групп, то все остальные вынуждены ждать. Отсюда же, кстати, и сегодняшние яростные протесты в тех же европейских странах против всеобщей вакцинации: граждане уже наслушались о побочных эффектах и смертях из-за вакцины.

В Болгарии поступили по-своему, не как в большинстве стран Европы, но не факт, что это привело к росту смертности от коронавируса. В процентах к численности населения ситуация в Болгарии выглядит оптимистичнее, чем, скажем, в Италии. Так что заявление Кацарова – это чистая политика. Речь не о том, чтобы что-то исправить и улучшить, а о том, чтобы подольше продержалось правительство, в котором он работает.

Есть, однако, ещё один важный нюанс. В России тоже не вакцинируют в первую очередь представителей группы риска. В России вакцинация свободная для всех желающих взрослых.

Что с того?

Следует ли русским волноваться о "братушках"-болгарах или вообще о гражданах Евросоюза? Или, возможно, есть смысл позлорадствовать над системными ошибками и проколами системы здравоохранения стран Европы и, шире, всего Запада, систем, которые "вдруг" понимают, что зазря угробили десять тысяч ни в чём не повинных людей?

Злорадствовать не надо. Надо пытаться осмыслить чужой опыт и учиться на чужих ошибках. Понимая, что часть из этих ошибок, увы, вовсе не чужие и в России опасны ничуть не меньше.

Если суммировать, получится, что главная из этих ошибок – постоянная "шизофрения", когда одни вроде бы ответственные чиновники говорят одно, а другие – другое, когда смежные ведомства принимают противоположные по смыслу решения и, хуже того, когда уже, казалось бы, утверждённые на самом высоком уровне решения не исполняются или исполняются странным образом.

Невозможно (без тяжёлых последствий) в одно и то же время декларировать абсолютную добровольность вакцинации и требовать достижения определённых статистических показателей в кратчайшие сроки. Невозможно с экранов телевизоров рассказывать о том, кому вакцинироваться опаснее, чем этого не делать, – и в то же самое время создавать трудности с получением медотводов от прививки. Невозможно устами одних чиновников сообщать о том, что граждане могут выбирать из трёх равноценных вакцин – в зависимости от собственных предпочтений, и в то же самое время устами других чиновников рассказывать о дефиците некоторых из этих вакцин, а потом уже и о том, что их следует использовать только гражданам с определённым набором заболеваний.

Бюрократическая шизофрения ведёт только к двум вещам: к росту социальной напряжённости и перегрузке системы здравоохранения, к срыву тех планов, которые наметило государство, и в конечном итоге к меньшей безопасности для граждан.

Вот какой урок преподан всем нам страшной новостью из Болгарии. Хорошо бы его усвоить.