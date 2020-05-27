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Погибших - больше 37 тысяч: В Британии подсчитали всех жертв коронавируса

27 мая 2020, 00:55  •  46 • Политика
Число умерших из-за коронавируса в Британии превысило 37 тысяч человек, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 265 227.
В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались свыше 37 тысяч человек. Такой информацией с общественностью поделились в Минздраве королевства.
Уточняется, что за последние сутки в стране скончались от болезни 134 человека. Таким образом, количество смертей от COVID-19 достигло 37 048 человек. Помимо этого, за прошедшие 24 часа в Британии выявили 2004 новых случая заражения коронавирусом, доведя общее количество выявленных случаев до 265 227.
Для сравнения, в России, которая гораздо больше как по числу населения, так и по территории, за время эпидемии умерли чуть больше 3800 человек. При этом количество случаев заражения равно 362 342.
Высокая смертность, вероятно, связана с отказом властей вводить жёсткие карантинные меры и несерьёзным отношением к эпидемии. Серьёзно заниматься проблемой в Британии начали лишь тогда, когда коронавирусом заразился премьер-министр страны.

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