Погибшие у берегов Норвегии киты могли стать жертвами учений НАТО - эксперт

По словам Алексеева, используемые при военных учениях сонары большой мощности вызывают сильное беспокойство у морских животных вплоть до болевых ощущений.

"Мощные военные сонары, гидроакустические станции, излучения - очень серьёзно могут этих животных беспокоить, пугать и даже болевые ощущения вызывать", - пояснил Алексеев.

Что касается военных, то он подчеркнул, что это отдельная каста человечества, которая зачастую ничего ни с кем не согласует. Поэтому вполне возможно, что в НАТО даже не знали, что во время учений у берегов Норвегии будет миграция морских млекопитающих.

"Даже если и наблюдали, им надо свою задачу выполнить, у них свои серьёзные затраты, и временные, и материальные. Конечно, такая деятельность влияет очень сильно на достаточно уязвимые морские комплексы, можно только посочувствовать этим животным. Про военных я могу сказать, что не всегда они будут переживать о сохранности природных комплексов и их обитателей", - отметил эксперт.

Он добавил, что максимум, чего стараются не допустить военные, так это каких-либо химических, нефтяных загрязнений, но до того, как влияют всякого рода гидроакустические или электромагнитные излучения на окружающую среду, им нет дела.

В свою очередь капитан второго ранга, руководитель Школы юных моряков Вячеслав Гоголь предположил, что гибель китов в месте учений НАТО, скорей всего, совпадение, хотя и не исключил, что животные могли стать жертвами низкочастотных сонаров.

"Скорее всего, совпадение, хотя воздействие сонаров на биополе этих млекопитающих, безусловно, есть. Мы не обращали как-то на это внимания, мы же далеко в море, а что там выбрасывается на берег..." - признался Гоголь.

При этом он отметил, что об учениях всегда оповещают множество служб - о районе стрельб должен знать каждый рыбак, в противном случае это может привести к навигационной катастрофе. Но вот гибели животных, вероятно, не удаётся избежать.

"Если мы выстрелили ракетой, а она попала в воду в стаю дельфинов. И чего? Что делать? Или в косяк тихоокеанской сельди, и погиб миллион особей. А что делать? Такой человек, он столько вреда приносит живой природе. Коттеджи строят вокруг Москвы и уже вырубили треть защитного пояса, и никто не бьёт тревогу", - заключил Гоголь.