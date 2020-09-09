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Погибшие у берегов Норвегии киты могли стать жертвами учений НАТО - эксперт

09 сентября 2020, 15:10  •  109 • В мире
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев в разговоре с Царьградом допустил, что причиной массового выброса китов на берег Норвегии могли стать учения НАТО. Эксперт объяснил свою точку зрения.
По словам Алексеева, используемые при военных учениях сонары большой мощности вызывают сильное беспокойство у морских животных вплоть до болевых ощущений.
"Мощные военные сонары, гидроакустические станции, излучения - очень серьёзно могут этих животных беспокоить, пугать и даже болевые ощущения вызывать", - пояснил Алексеев.
Что касается военных, то он подчеркнул, что это отдельная каста человечества, которая зачастую ничего ни с кем не согласует. Поэтому вполне возможно, что в НАТО даже не знали, что во время учений у берегов Норвегии будет миграция морских млекопитающих.
"Даже если и наблюдали, им надо свою задачу выполнить, у них свои серьёзные затраты, и временные, и материальные. Конечно, такая деятельность влияет очень сильно на достаточно уязвимые морские комплексы, можно только посочувствовать этим животным. Про военных я могу сказать, что не всегда они будут переживать о сохранности природных комплексов и их обитателей", - отметил эксперт.
Он добавил, что максимум, чего стараются не допустить военные, так это каких-либо химических, нефтяных загрязнений, но до того, как влияют всякого рода гидроакустические или электромагнитные излучения на окружающую среду, им нет дела.
В свою очередь капитан второго ранга, руководитель Школы юных моряков Вячеслав Гоголь предположил, что гибель китов в месте учений НАТО, скорей всего, совпадение, хотя и не исключил, что животные могли стать жертвами низкочастотных сонаров.
"Скорее всего, совпадение, хотя воздействие сонаров на биополе этих млекопитающих, безусловно, есть. Мы не обращали как-то на это внимания, мы же далеко в море, а что там выбрасывается на берег..." - признался Гоголь.
При этом он отметил, что об учениях всегда оповещают множество служб - о районе стрельб должен знать каждый рыбак, в противном случае это может привести к навигационной катастрофе. Но вот гибели животных, вероятно, не удаётся избежать.
"Если мы выстрелили ракетой, а она попала в воду в стаю дельфинов. И чего? Что делать? Или в косяк тихоокеанской сельди, и погиб миллион особей. А что делать? Такой человек, он столько вреда приносит живой природе. Коттеджи строят вокруг Москвы и уже вырубили треть защитного пояса, и никто не бьёт тревогу", - заключил Гоголь.

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