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Погибшему в Киеве депутату "напророчили" будущее: "На днях воскреснет"

20 июня 2019, 04:39  •  61 • В мире
Украинский депутат Дмитрий Тымчук, который не скрывал своей агрессии по отношению к России, при непонятных обстоятельствах скончался в Киеве. В Сети по этому поводу вспомнили о феномене журналиста Аркадия Бабченко. "На днях воскреснет", - убеждены пользователи в будущем Тымчука.
В Сети не верят в смерть украинского депутата Дмитрия Тымчука, о чём ранее сообщили местные СМИ. Блогеры, вспоминая феномен "смерти" журналиста Аркадия Бабченко, убеждены, что и Тымчук в скором времени "воскреснет". Некоторые даже в шутку пишут, что ждут номер его яндекс-кошелька.
Отметим, что после внезапного воскрешения Бабченко сам журналист назвал своё псевдоубийство вынужденным спектаклем, а позднее стал просить пользователей перечислять ему деньги на яндекс-кошелёк.
"Друзья, есть мнение, что Тымчук "потерьнет" жив. Что украинские спецслужбы снова провели "блестящую" спецоперацию и он на днях воскреснет, как Аркаша. Запасаемся попкорном и следим", - написал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.
Скриншот twitter.com/Goodwin87957367
Его подписчики поддержали эту версию.
"Да, от них всё можно ожидать, артисты", - прокомментировал пользователь под ником Max.
"У меня тоже мысли такие... воскреснет", - отметила Марина Погосова.
"Ждём номер яндекс-кошелька", - прокомментировал Marius
"Нет уж. Умерла, так умерла. Уже банкет на 9 дней заказан. Если что, дайте ему ещё что-нибудь почистить... РГД, например..." - добавил Chennyk Sergey.

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