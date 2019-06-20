Погибшему в Киеве депутату "напророчили" будущее: "На днях воскреснет"

В Сети не верят в смерть украинского депутата Дмитрия Тымчука, о чём ранее сообщили местные СМИ. Блогеры, вспоминая феномен "смерти" журналиста Аркадия Бабченко, убеждены, что и Тымчук в скором времени "воскреснет". Некоторые даже в шутку пишут, что ждут номер его яндекс-кошелька.

Отметим, что после внезапного воскрешения Бабченко сам журналист назвал своё псевдоубийство вынужденным спектаклем, а позднее стал просить пользователей перечислять ему деньги на яндекс-кошелёк.

"Друзья, есть мнение, что Тымчук "потерьнет" жив. Что украинские спецслужбы снова провели "блестящую" спецоперацию и он на днях воскреснет, как Аркаша. Запасаемся попкорном и следим", - написал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

Скриншот twitter.com/Goodwin87957367

Его подписчики поддержали эту версию.

"Да, от них всё можно ожидать, артисты", - прокомментировал пользователь под ником Max.

"У меня тоже мысли такие... воскреснет", - отметила Марина Погосова.

"Ждём номер яндекс-кошелька", - прокомментировал Marius

"Нет уж. Умерла, так умерла. Уже банкет на 9 дней заказан. Если что, дайте ему ещё что-нибудь почистить... РГД, например..." - добавил Chennyk Sergey.