Погибшего главу МЧС готовили в президенты России - политолог

Евгений Зиничев. Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Покойный министр выделялся среди остальных членов правительства, считает эксперт

Погибший глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев вполне мог рассматриваться властями как один из бужущих президентов страны. По словам политолога Дмитрия Солонникова, такого варианта исключать нельзя: покойный министр был весьма яркой личностью, которая выделялась из общей массы.

После трагической смерти главы ведомства в Сети и средствах массовой информации поползли слухи о том, что министр должен был стать преемником Владимира Путина. Так, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что эксперты рассматривали фигуру Зиничева в качестве одной из кандидатур в президенты Российской Федерации.

Новость прокомментировал глава Института современного госразвития Дмитрий Солонников, отметивший, что Зиничев обладал достаточной харизмой и был профессионалом своего дела, несомненно, выделяясь из действующего состава кабмина и тех, кто "ходит под погонами".

Однако с уверенностью утверждать о том, что Зиничев рассматривался преемником президента, считает политолог, нельзя: этой информацией в полной мере может располагать лишь "один человек". Тем не менее, напомнил эксперт, журналисты регулярно муссируют список из нескольких фамилией. Правда, на практике президент предлагает таких людей, которые "нигде никак не обсуждаются".

"Рассматриваться мог, конечно. Яркий, заметный человек был", – выразил мнение эксперт.

Ранее сообщалось о том, что власти рассматривают минимум четверых кандидатов на должность главы Министерства чрезвычайных ситуаций после гибели Зиничева. Трое из них занимают высокие посты в правительстве Тульской области.