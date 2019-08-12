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Отец погибшей трехлетней девочки: Моя дочь не болела
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Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей

12 августа 2019, 00:09  •  94 • Политика
Отец погибшей трехлетней девочки рассказал о своей дочери и обстоятельствах ее смерти.
Погибшая во время прогулки в детсаду в Новой Москве девочка жаловалась родителям на воспитательниц, рассказал ее отец Ниязи Рзаев.
Семья Рзаевых, в которой есть еще двое старших детей, переехала в Москву два года назад. 9-летняя дочь учится в школе, 6-летний сын ходит в тот же детсад, в котором погиб младший ребенок.
По словам отца, девочка не любила воспитательниц, потому что они кричали на детей. Однако в учреждении все отрицали.
Рзаев отметил, что девочка проводила в детсаду только полдня - ее забирали не позднее 12:30. В это время 16 февраля ему позвонили и сказали, что нужно срочно приехать в детсад.
По приезду он увидел ребенка без сознания. Ему сказали, что девочка играла на улице, внезапно упала и потеряла сознание.
Рзаев также добавил, что месяц назад ребенок сдал все анализы, которые оказались в норме. Погибшая была здорова, сказал он в комментарии каналу "360".

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