Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей

Погибшая во время прогулки в детсаду в Новой Москве девочка жаловалась родителям на воспитательниц, рассказал ее отец Ниязи Рзаев.

Семья Рзаевых, в которой есть еще двое старших детей, переехала в Москву два года назад. 9-летняя дочь учится в школе, 6-летний сын ходит в тот же детсад, в котором погиб младший ребенок.

По словам отца, девочка не любила воспитательниц, потому что они кричали на детей. Однако в учреждении все отрицали.

Рзаев отметил, что девочка проводила в детсаду только полдня - ее забирали не позднее 12:30. В это время 16 февраля ему позвонили и сказали, что нужно срочно приехать в детсад.

По приезду он увидел ребенка без сознания. Ему сказали, что девочка играла на улице, внезапно упала и потеряла сознание.

Рзаев также добавил, что месяц назад ребенок сдал все анализы, которые оказались в норме. Погибшая была здорова, сказал он в комментарии каналу "360".