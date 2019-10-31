Погибнут 100 миллионов. Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну • 132 • Аналитика









Перестрелки, теракты, жертвы. Это – Кашмир

Столкновения на индийско-пакистанской границе в регионе Джамму и Кашмир практически не прекращаются. Неделю назад погибли два индийских пограничника. Нью-Дели обвиняет в их гибели пакистанских военных, которые периодически обстреливают контролируемую Индией территорию. Правда, и индийцы точно так же стреляют по пакистанцам.



28 октября в Сопоре неизвестные бросили гранату в мирных граждан, толпившихся на остановке. Результат – двадцать пострадавших, шестеро в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Сринагара. Индийские власти уверены в причастности к теракту боевиков из религиозно-экстремистских организаций, действующих в Джамму и Кашмире и тесно связанных с пакистанскими спецслужбами.



Из-за спорного региона Джамму и Кашмир Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом, а мелких столкновений, которые, по сути, являются тлеющим конфликтом, не сосчитать. Только совсем недавно две ядерные державы были на грани крупномасштабной войны, но пока все обошлось. Хотя люди гибнут практически всегда, когда между индийской и пакистанской армиями начинаются перестрелки.







Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество воспрепятствовать политике Индии в Кашмире. При этом пакистанский премьер прямо указал на риски перерастания обычной войны в ядерную.



Если обладающая ядерным оружием страна сражается до конца, то последствия этой борьбы будут ощущаться далеко за пределами ее границ,

— припугнул Имран Хан мировое сообщество. И, собственно говоря, он не так далек от истины. И нет никаких сомнений, что в случае серьезного конфликта с более крупным соседом Пакистан может применить свое ядерное оружие. Об этом также заявил Имран Хан, указав, что Индия в семь раз крупнее Пакистана, и последнему придется выбирать между позором сдачи или борьбой до конца.



Чем чреват конфликт между Индией и Пакистаном

Научные сотрудники Университета Рутгерса (Rutgers University) провели специальное исследование, попытавшись выяснить, к каким последствиям может привести мир война Индии с Пакистаном. Ведь в современном мире 9 государств обладают ядерным оружием, но лишь эти две крупные страны Южной Азии никак не сдерживают себя в наращивании ядерного потенциала.



Сто миллионов погибших, невиданные разрушения экономической инфраструктуры, массовый голод в Южной и Юго-Западной Азии – это далеко не все страшные последствия, которые ученые предсказывают ядерному конфликту между двумя державами. Глобальный вегетационный процесс снизится от 20% до 35%, на 10-15% сократится продуктивность мировых океанов, целые экосистемы будут разрушены.



Естественно, произошедшее приведет к новым смертям – люди будут умирать от голода, потребуются десятилетия, чтобы оправиться после таких разрушений. И это будет проблема не только Индии или Пакистана, но всего человечества.







Можно не сомневаться, что последствия применения оружия ощутят на себе в Китае, во всех странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Иране, в республиках бывшей советской Средней Азии, в странах Персидского залива. То есть, это будет очень большая глобальная проблема и думать над ее предотвращением должен сообща весь мир.





Автор расчетов Алан Робок, почетный профессор экологического факультета Университета Рутгерса в Нью-Брунсвике, вычислил, что к 2025 году и Индия, и Пакистан будут иметь по 400-500 ядерных зарядов. Каждый из них будет иметь мощность до 15 килотонн, то есть вполне может быть сопоставим с бомбой, брошенной на Хиросиму в 1945 году. Последствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки всем хорошо известны, но можно не сомневаться, что в отличие от США, Индия или Пакистан не остановятся на двух городах, а будут вести войну на уничтожение.



У Пакистана, ввиду его меньшей территории и численности населения, шансы менее оптимистичные, чем у Индии. Поэтому сейчас пакистанское руководство усиленно наращивает потенциал своих вооруженных сил, одновременно пытаясь давить на мировое сообщество, чтобы оно заставило Индию отказаться от чрезмерно агрессивной, с точки зрения Исламабада, политики в Джамму и Кашмире.



Вечная война в горах Кашмира

Проблема Джамму и Кашмира уходит своими корнями в колониальное прошлое Южной Азии. Британская Индия, как известно, включала в свой состав как территории, управлявшиеся колониальной администрацией, так и полусамостоятельные княжества, одним из которых и был Джамму и Кашмир, управлявшийся махараджей.



В 1947 году появились два независимых государства – Индия и Пакистан. И остро встал вопрос о будущем Джамму и Кашмира. Его махараджа Хари Сингх не захотел входить в состав ни Индии, ни Пакистана. Однако в Кашмире вспыхнуло восстание местных мусульман, составлявших большинство населения. Они не хотели более жить под управлением махараджи и его окружения – индуистов по вероисповеданию, и провозгласили создание государства Азад Кашмир – Свободный Кашмир, выразив желание войти в состав Пакистана.



Из опасений потерять власть Хари Сингх и решился на вхождение Джамму и Кашмира в состав Индии, обратившись за помощью к индийским властям. С этим, разумеется, не согласились в соседнем Пакистане. Первая война между Индией и Пакистаном началась в октябре 1947 года и длилась год – до декабря 1948 года. Ее главным результатом стал фактический раздел Джамму и Кашмира на зоны контроля. Около 40% территории Кашмира оказались под контролем Пакистана.







Сейчас часть не контролируемой Индией территории Кашмира входит в состав Пакистана, а часть является буферной зоной – самопровозглашенным государством Азад Кашмир. В Индии считают весь Кашмир своей территорией и не собираются соглашаться с позицией Пакистана, тем более, что на территории Азад Кашмира действуют радикальные группировки, периодически совершающие террористические акты против индийских военных и гражданских лиц, объектов инфраструктуры.



Индия постоянно обвиняет Пакистан в потворстве кашмирскому терроризму, но в Исламабаде лишь разводят руками, пытаясь демонстрировать полную непричастность к событиям в штате. Теракты, между тем, продолжаются и индийские спецслужбы прекрасно понимают, кто стоит за кашмирскими радикальными группировками.



Джамму и Кашмир лишили автономии

Ситуация в Джамму и Кашмире обострилась в конце лета 2019 года из-за отмены особого статуса штата. 5 августа 2019 года парламент Индии одобрил лишение штата Джамму и Кашмир статуса автономии, поддержав, таким образом, законопроект, поданный министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кстати, Амит Шах возглавляет националистическую индусскую партию «Бхаратия Джаната парти» (БДП) и его неприязнь к автономии Джамму и Кашмира вполне понятна.



Для кашмирских мусульман лишение штата особого статуса стало сильнейшим ударом. Дело в том, что до последнего решения действовали ограничения на покупку недвижимости в штате Джамму и Кашмир жителями других регионов Индии. Это позволяло сохранять традиционный конфессиональный баланс в штате, теперь же барьер для заселения Кашмира индуистами из других регионов был ликвидирован.



Одновременно из состава Джамму и Кашмира был выделен Ладакх – традиционно буддистский регион, некогда бывший княжеством под управлением буддистской династии. Ладакхцы родственны в языковом, этническом, культурном отношении жителям соседнего Тибета и исповедуют тибетский буддизм ваджраяны.



Грозит ли России ещё один брежневский застой?



Но в современном Ладакхе буддисты, которые княжество создавали и развивали его уникальную культуру, давно в меньшинстве – из-за высокой рождаемости и миграций основную часть населения Ладакха составляют кашмирские мусульмане и они также очень недовольны выделением округов Лех и Каргил в отдельные территории.



Для Пакистана лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса стало неприятным сюрпризом. В Исламабаде поняли, что если в перспективе штат будет заселен индуистами и в нем изменится этноконфессиональный состав населения, мечты о воссоединении Кашмира с Пакистаном или, хотя бы, о создании некоего буферного государственного образования окажутся полностью несбыточными.



К тому же, на Исламабад давит религиозная мусульманская общественность, которая усматривает в действиях Индии нарушение прав кашмирских мусульман, озабоченных вопросом сохранения своей идентичности и особого положения в штате. Наиболее радикальная часть пакистанских и кашмирских мусульман готова к новым терактам, однако и индийские власти ужесточают военное положение на территории Джамму и Кашмира.



Есть ли выход из ситуации?

Ядерного конфликта не хочет никто. Но у Пакистана действительно очень мало возможностей хоть как то повлиять на политику Индии. Если Пакистан отважится начать прямой вооруженный конфликт с Индией, то он рано или поздно потерпит поражение, учитывая колоссальную разницу в численности населения, территории, ресурсных возможностях.



Поэтому ядерное оружие остается единственным козырем Пакистана, причем даже не столько для того, чтобы надавить на Индию, сколько для запугивания мирового сообщества. Если между Индией и Пакистаном произойдет ядерная война, то для Пакистана она, скорее всего, станет концом, а для Индии еще не факт. Но вот мировое сообщество, включая таких влиятельных игроков как США, Китай и Россия, совсем не желает такого развития событий в Южной Азии. И именно с этой целью Имран Хан и заговорил о рисках ядерного конфликта.







Пожалуй, именно посредничество великих держав и остается для Пакистана последним шансом хотя бы немного изменить «кашмирские расклады» в свою пользу. Вместе с тем, понятно, что ко мнению соседнего Китая Индия, которая всегда находилась с Поднебесной в непростых отношениях, прислушиваться не будет.



Что интересно, Китай сам имеет очень похожую проблему мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, хотя и является близким союзником Пакистана. Но в Исламабаде всегда закрывали глаза на притеснения уйгур и других тюркоязычных и ираноязычных мусульман в КНР в ответ на поддержку со стороны Пекина.



Таким образом, остается два государства, которые дружат и с Индией, и Пакистаном. Это США и Россия. Каждое из них обладает достаточным политическим весом, чтобы выступить в качестве посредника между двумя ядерными державами и не допустить перерастания пограничных стычек и вялотекущей партизанской войны в крупномасштабный конфликт, который вполне может закончиться применением ядерного оружия. Отношения Индии и Пакистана вновь обострились. Давний спор из-за Кашмира ставит под угрозу не только Южную Азию, но и весь мир. Ведь не стоит забывать, что Индия и Пакистан – ядерные державы. И если они столкнутся друг с другом, применив ядерное оружие, погибнут десятки миллионов людей.Столкновения на индийско-пакистанской границе в регионе Джамму и Кашмир практически не прекращаются. Неделю назад погибли два индийских пограничника. Нью-Дели обвиняет в их гибели пакистанских военных, которые периодически обстреливают контролируемую Индией территорию. Правда, и индийцы точно так же стреляют по пакистанцам.28 октября в Сопоре неизвестные бросили гранату в мирных граждан, толпившихся на остановке. Результат – двадцать пострадавших, шестеро в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Сринагара. Индийские власти уверены в причастности к теракту боевиков из религиозно-экстремистских организаций, действующих в Джамму и Кашмире и тесно связанных с пакистанскими спецслужбами.Из-за спорного региона Джамму и Кашмир Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом, а мелких столкновений, которые, по сути, являются тлеющим конфликтом, не сосчитать. Только совсем недавно две ядерные державы были на грани крупномасштабной войны, но пока все обошлось. Хотя люди гибнут практически всегда, когда между индийской и пакистанской армиями начинаются перестрелки.Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество воспрепятствовать политике Индии в Кашмире. При этом пакистанский премьер прямо указал на риски перерастания обычной войны в ядерную.— припугнул Имран Хан мировое сообщество. И, собственно говоря, он не так далек от истины. И нет никаких сомнений, что в случае серьезного конфликта с более крупным соседом Пакистан может применить свое ядерное оружие. Об этом также заявил Имран Хан, указав, что Индия в семь раз крупнее Пакистана, и последнему придется выбирать между позором сдачи или борьбой до конца.Научные сотрудники Университета Рутгерса (Rutgers University) провели специальное исследование, попытавшись выяснить, к каким последствиям может привести мир война Индии с Пакистаном. Ведь в современном мире 9 государств обладают ядерным оружием, но лишь эти две крупные страны Южной Азии никак не сдерживают себя в наращивании ядерного потенциала.Сто миллионов погибших, невиданные разрушения экономической инфраструктуры, массовый голод в Южной и Юго-Западной Азии – это далеко не все страшные последствия, которые ученые предсказывают ядерному конфликту между двумя державами. Глобальный вегетационный процесс снизится от 20% до 35%, на 10-15% сократится продуктивность мировых океанов, целые экосистемы будут разрушены.Естественно, произошедшее приведет к новым смертям – люди будут умирать от голода, потребуются десятилетия, чтобы оправиться после таких разрушений. И это будет проблема не только Индии или Пакистана, но всего человечества.Можно не сомневаться, что последствия применения оружия ощутят на себе в Китае, во всех странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Иране, в республиках бывшей советской Средней Азии, в странах Персидского залива. То есть, это будет очень большая глобальная проблема и думать над ее предотвращением должен сообща весь мир.Автор расчетов Алан Робок, почетный профессор экологического факультета Университета Рутгерса в Нью-Брунсвике, вычислил, что к 2025 году и Индия, и Пакистан будут иметь по 400-500 ядерных зарядов. Каждый из них будет иметь мощность до 15 килотонн, то есть вполне может быть сопоставим с бомбой, брошенной на Хиросиму в 1945 году. Последствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки всем хорошо известны, но можно не сомневаться, что в отличие от США, Индия или Пакистан не остановятся на двух городах, а будут вести войну на уничтожение.У Пакистана, ввиду его меньшей территории и численности населения, шансы менее оптимистичные, чем у Индии. Поэтому сейчас пакистанское руководство усиленно наращивает потенциал своих вооруженных сил, одновременно пытаясь давить на мировое сообщество, чтобы оно заставило Индию отказаться от чрезмерно агрессивной, с точки зрения Исламабада, политики в Джамму и Кашмире.Проблема Джамму и Кашмира уходит своими корнями в колониальное прошлое Южной Азии. Британская Индия, как известно, включала в свой состав как территории, управлявшиеся колониальной администрацией, так и полусамостоятельные княжества, одним из которых и был Джамму и Кашмир, управлявшийся махараджей.В 1947 году появились два независимых государства – Индия и Пакистан. И остро встал вопрос о будущем Джамму и Кашмира. Его махараджа Хари Сингх не захотел входить в состав ни Индии, ни Пакистана. Однако в Кашмире вспыхнуло восстание местных мусульман, составлявших большинство населения. Они не хотели более жить под управлением махараджи и его окружения – индуистов по вероисповеданию, и провозгласили создание государства Азад Кашмир – Свободный Кашмир, выразив желание войти в состав Пакистана.Из опасений потерять власть Хари Сингх и решился на вхождение Джамму и Кашмира в состав Индии, обратившись за помощью к индийским властям. С этим, разумеется, не согласились в соседнем Пакистане. Первая война между Индией и Пакистаном началась в октябре 1947 года и длилась год – до декабря 1948 года. Ее главным результатом стал фактический раздел Джамму и Кашмира на зоны контроля. Около 40% территории Кашмира оказались под контролем Пакистана.Сейчас часть не контролируемой Индией территории Кашмира входит в состав Пакистана, а часть является буферной зоной – самопровозглашенным государством Азад Кашмир. В Индии считают весь Кашмир своей территорией и не собираются соглашаться с позицией Пакистана, тем более, что на территории Азад Кашмира действуют радикальные группировки, периодически совершающие террористические акты против индийских военных и гражданских лиц, объектов инфраструктуры.Индия постоянно обвиняет Пакистан в потворстве кашмирскому терроризму, но в Исламабаде лишь разводят руками, пытаясь демонстрировать полную непричастность к событиям в штате. Теракты, между тем, продолжаются и индийские спецслужбы прекрасно понимают, кто стоит за кашмирскими радикальными группировками.Ситуация в Джамму и Кашмире обострилась в конце лета 2019 года из-за отмены особого статуса штата. 5 августа 2019 года парламент Индии одобрил лишение штата Джамму и Кашмир статуса автономии, поддержав, таким образом, законопроект, поданный министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кстати, Амит Шах возглавляет националистическую индусскую партию «Бхаратия Джаната парти» (БДП) и его неприязнь к автономии Джамму и Кашмира вполне понятна.Для кашмирских мусульман лишение штата особого статуса стало сильнейшим ударом. Дело в том, что до последнего решения действовали ограничения на покупку недвижимости в штате Джамму и Кашмир жителями других регионов Индии. Это позволяло сохранять традиционный конфессиональный баланс в штате, теперь же барьер для заселения Кашмира индуистами из других регионов был ликвидирован.Одновременно из состава Джамму и Кашмира был выделен Ладакх – традиционно буддистский регион, некогда бывший княжеством под управлением буддистской династии. Ладакхцы родственны в языковом, этническом, культурном отношении жителям соседнего Тибета и исповедуют тибетский буддизм ваджраяны.Но в современном Ладакхе буддисты, которые княжество создавали и развивали его уникальную культуру, давно в меньшинстве – из-за высокой рождаемости и миграций основную часть населения Ладакха составляют кашмирские мусульмане и они также очень недовольны выделением округов Лех и Каргил в отдельные территории.Для Пакистана лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса стало неприятным сюрпризом. В Исламабаде поняли, что если в перспективе штат будет заселен индуистами и в нем изменится этноконфессиональный состав населения, мечты о воссоединении Кашмира с Пакистаном или, хотя бы, о создании некоего буферного государственного образования окажутся полностью несбыточными.К тому же, на Исламабад давит религиозная мусульманская общественность, которая усматривает в действиях Индии нарушение прав кашмирских мусульман, озабоченных вопросом сохранения своей идентичности и особого положения в штате. Наиболее радикальная часть пакистанских и кашмирских мусульман готова к новым терактам, однако и индийские власти ужесточают военное положение на территории Джамму и Кашмира.Ядерного конфликта не хочет никто. Но у Пакистана действительно очень мало возможностей хоть как то повлиять на политику Индии. Если Пакистан отважится начать прямой вооруженный конфликт с Индией, то он рано или поздно потерпит поражение, учитывая колоссальную разницу в численности населения, территории, ресурсных возможностях.Поэтому ядерное оружие остается единственным козырем Пакистана, причем даже не столько для того, чтобы надавить на Индию, сколько для запугивания мирового сообщества. Если между Индией и Пакистаном произойдет ядерная война, то для Пакистана она, скорее всего, станет концом, а для Индии еще не факт. Но вот мировое сообщество, включая таких влиятельных игроков как США, Китай и Россия, совсем не желает такого развития событий в Южной Азии. И именно с этой целью Имран Хан и заговорил о рисках ядерного конфликта.Пожалуй, именно посредничество великих держав и остается для Пакистана последним шансом хотя бы немного изменить «кашмирские расклады» в свою пользу. Вместе с тем, понятно, что ко мнению соседнего Китая Индия, которая всегда находилась с Поднебесной в непростых отношениях, прислушиваться не будет.Что интересно, Китай сам имеет очень похожую проблему мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, хотя и является близким союзником Пакистана. Но в Исламабаде всегда закрывали глаза на притеснения уйгур и других тюркоязычных и ираноязычных мусульман в КНР в ответ на поддержку со стороны Пекина.Таким образом, остается два государства, которые дружат и с Индией, и Пакистаном. Это США и Россия. Каждое из них обладает достаточным политическим весом, чтобы выступить в качестве посредника между двумя ядерными державами и не допустить перерастания пограничных стычек и вялотекущей партизанской войны в крупномасштабный конфликт, который вполне может закончиться применением ядерного оружия. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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