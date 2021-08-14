Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции

В Турции при заходе на посадку разбился российский самолёт Бе-200 Министерства обороны РФ. В ведомстве сообщили, что самолёт принимал участие в тушении пожаров в республике. На борту находились пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и трое турецких граждан — все они погибли. Причины произошедшего пока неизвестны. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при крушении, и поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно представить их к госнаградам.

В Турции при заходе на посадку разбился российский самолёт Бе-200 Министерства обороны РФ. В ведомстве сообщили, что самолёт принимал участие в тушении природных пожаров в республике. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Адана. Причины произошедшего пока неизвестны.

«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в ведомстве.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Посольство России в Турции также заявило, что выясняет обстоятельства крушения. К месту катастрофы были направлены сотрудники консульского отдела.

Как сообщил телеканал NTV, к месту крушения было направлено большое количество поисково-спасательных отрядов. Минобороны Турции уточнило, что для участия в работах в регион были отправлены вертолёт из Инджирлика и самолёт из Коньи.

По предварительным данным, разбившийся самолёт был задействован в тушении пожара в Кахраманмараше. По информации турецких СМИ, что Бе-200 сбросил воду на зону возгорания, после чего врезался в гору.

В администрации провинции Кахраманмараш в свою очередь рассказали, что арендованный у РФ самолёт тушил пожар в районе Ылыджа, который начался после удара молнии.

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«Туда был направлен Бе-200, который вылетел из Аданы. Вскоре связь с самолётом была прервана, после этого в район были отправлены отряды спасателей», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении.

«Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — подчеркнул российский лидер.

Путин также направил телеграмму с соболезнованиями турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении, к госнаградам посмертно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также выразил соболезнования близким турецкого и российского экипажей, погибших в результате аварии.

«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» — написал Чавушоглу в своём Twitter.

Чавушоглу также передал Сергею Лаврову соболезнования в связи с катастрофой.

«Наш министр передал соболезнования министру Российской Федерации Сергею Лаврову. А господин Лавров в ответ направил слова благодарности», — сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Соболезнования в связи с трагедией также выразил главный советник президента Турции Октай Сарал.

«В Кахраманмараше разбился принадлежащий России пожарный самолёт, экипаж из троих турок и пятерых россиян погиб. Выражаю соболезнования нашей нации, а также России», — написал он в Twitter.

© Telegram-канал «Sputnik Türkiye»

Как сообщает ТАСС, Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турции в тушении природных пожаров 8 июля. Экипаж прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

Напомним, сейчас Турецкая Республика борется с сильными лесными пожарами. Огонь распространился на ряд районов на побережье, где расположены курорты. Власти Турции эвакуировали постояльцев и персонал некоторых отелей, а также часть местных жителей.

В российском генконсульстве в конце июля сообщили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара. Вопрос об эвакуации российских туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался, подчеркивали в дипмиссии.