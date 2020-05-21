Погибли сотни, на подходе тысячи: Птицепад в Австралии напугал зоозащитников

Сотрудница организации Caspers Bird Rescue Сара Кинг рассказала телевизионной службе новостей Seven News, что среди нескольких сотен мёртвых птиц было найдено всего лишь две живые особи. За один выезд зоозащитники находят до 20 погибших пернатых. Все они - попугаи кореллы.

Сара Кинг предположила, что птицы были отравлены. Яд поражает мышечные и нервные окончания, но не убивает. Они погибают сами: медленно и мучительно в течение 2-3 недель, так как не могут есть и пить.

Сотрудница Caspers Bird Rescue призналась: многих коллег приходилось заставлять идти домой и обращаться к психологам. Из-за увиденного у некоторых из них почти наступило посттравматическое стрессовое расстройство. Но намеренное истребление попугаев в Австралии - не редкость. Тысячи птиц гибнут каждый год.

О жестоком обращении с животными была составлена жалоба. Полиция и администрация города вместе с профильными организациями начали расследование.