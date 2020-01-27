«Погибли офицеры ЦРУ»: в Афганистане сбит самолет ВВС США

Исламская террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на самолет Bombardier E-11A Военно-воздушных сил США, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, опубликованном в интернете, заявил: «Американский самолет, находящийся здесь с разведывательной миссией, был сбит. Большинство офицеров погибло». Он утверждает, что на борту самолета находились высокопоставленные офицеры ЦРУ.

«Произошедшее не окажет никакого влияния на продолжающиеся переговоры о выводе войск США из Афганистана. Соглашение еще не достигнуто, и американцы тоже продолжают свои атаки»,

— приводит британское издание The Guardian слова представителя талибов.

СМИ сообщают, что на борту самолета был установлен воздушный узел связи и ретранслятор (BACN — Battlefield Airborne Communication Node). Американские военные описывают его как «Wi-Fi в небе», передвижной спутник связи для поддержки проведения миссий в отдаленных районах без существующей инфраструктуры.

Самолет разбился в понедельник, 27 января, в 13:10 по местному времени (11.40 мск). По сообщениям источников в американских военных кругах, в самолете находилось 10 человек, передает Reuters. Пентагон пока не комментирует произошедшее.

Двумя неделями ранее управляемая ракета AGM-114R9X, которая использует большие мечеподобные лезвия вместо обычной осколочно-фугасной боевой части, чтобы поразить цель с хирургической точностью, была применена в Афганистане в районе населенного пункта Имам-Сахиб, расположенном в провинции Кундуз.

Удар был нанесен по одному из командиров Талибана. В официальном заявлении афганской стороны утверждается, что этого человека звали Мохабулла и он был гражданином Пакистана. Он играл роль финансового директора в этой группировке.

Ликвидация полевого командира «Талибана» явилась своеобразным ответом на убийство двух американских солдат в Афганистане. Согласно заявлению военного ведомства США, которое приводит Associated Press, два американских солдата были убиты и еще двое получили ранения, когда их автомобиль подорвался на мине, заложенной талибами в южном Афганистане (в провинции Кандагар) .

Талибы немедленно взяли на себя ответственность за этот подрыв. Он ознаменовал собой первые американские безвозвратные потери в Афганистане в этом году.

Подрыв американской машины произошел на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и талибами. Специальный посланник США Залмай Халилзад ожидает, что талибы согласятся на временное прекращение огня, которое позволить вывести часть американского контингента из Афганистана.

Пентагон не идентифицировал военнослужащих, которые были убиты, согласно политике министерства обороны.

В ходе самой продолжительной войны, которую когда-либо вели Соединенные Штаты, было убито почти 2,4 тыс. военнослужащих США. Афганская кампания началась еще в 2001 году. Прошедший же год был одним из самых тяжелых по потерям — в 2019-м погибли 23 военнослужащих США, сообщает AP.

Талибы непрерывно усиливаются с тех пор, как НАТО завершила свою военную миссию в 2014 году, и вооруженные формирования этого движения почти ежедневно совершают нападения на афганских и американских солдат, убивая при этом большое количество мирных жителей.

В настоящее время более половины населения Афганистана проживает в районах, контролируемых или оспариваемых талибами.

В конце прошлого года стало известно, что Пентагон разрабатывает план полного поспешного вывода американских войск из Афганистана на случай, если такое решение примет президент США Дональд Трамп, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

По данным телекомпании, в министерстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может поступить так же неожиданно, как и в ситуации с Сирией.

Вашингтон начал спешно выводить свои войска с северо-востока САР, когда Турция начала там военную операцию. В результате, как сообщают журналисты, военнослужащие оставляли на бывших американских базах оружие, обмундирование и личные вещи. К тому же, некоторые объекты, где хранились боеприпасы, они просто уничтожили.

Как уточнили источники NBC, разработка плана действий на случай вывода американских войск из Афганистана носит, скорее, превентивный характер и представляет собой пример «разумного планирования», так как пока речи о подготовке такого приказа не идет.

В то же время один из собеседников телеканала выразил мнение, что действия Трампа в отношении Сирии можно считать «генеральной репетицией» того, к чему он на самом деле готовится в Афганистане.

В Афганистане насчитывается около 13 000 американских солдат. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность сокращения американского присутствия в стране до 8600 после сделки с талибами или без оной.