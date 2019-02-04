Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы

В результате пожара в центре Москвы погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе ребёнок. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии в институте имени Склифосовского. По словам мэра столицы Сергея Собянина, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывается необходимая помощь. Причины пожара сейчас выясняются. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электрооборудования. Дом, где произошло ЧП, является «выявленным объектом культурного наследия».

В ночь на понедельник, 4 февраля, в центре Москвы в жилом доме, расположенном по адресу Никитский бульвар, 12, произошёл пожар. Жертвами возгорания стали по меньшей мере шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работу следователей на месте происшествия координирует исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Андрей Стрижов.

Согласно данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 00:55. Прибывшие на место пожарные и спасатели зафиксировали открытое горение из окон квартир, расположенных на пятом этаже.

«Огнеборцы несколько часов сражались с огнём в условиях плотного задымления и высокой температуры. Осложняло тушение пожара то, что здание старой постройки с деревянными перекрытиями», — говорится в сообщении.

Локализовать возгорание удалось в 03:50, а полностью ликвидирован пожар был в 05:10 на площади 1 тыс. кв. м. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. При этом, несмотря на то что дом своевременно отключили от газо- и электроснабжения, внутри здания произошёл хлопок.

«По всей видимости, в помещении находились аэрозольные баллончики, которые от высокой температуры взрывались. Возможно, остаток газа, который оставался в газовой системе. Это будут устанавливать специалисты», — пояснил Денисов.

Наряду с этим источник РИА Новости в экстренных службах подчеркнул, что борьба с огнём усложнялась тем, что произошло частичное обрушение перекрытий между пятым и шестым этажами. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность электрооборудования.

«Разбор завалов завершён, продолжается проливка сгоревших конструкций», — пояснил собеседник агентства.

По неподтверждённым данным, на месте происшествия обнаружено тело седьмого погибшего.

При этом в ходе тушения были эвакуированы 42 человека, среди которых восемь детей. Также известно о двух пострадавших, они находятся в тяжёлом состоянии в институте имени Склифосовского. По данным СМИ, одной из пострадавших стала член Союза художников, преподаватель живописи Елена Лаврека.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре.

«В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Выясняем причины произошедшего», — написал он в Twitter.

Объект культурного наследия

Строение, пострадавшее от пожара, имеет охранный статус «выявленный объект культурного наследия». Полное наименование здания по адресу Никитский бульвар, 12, звучит следующим образом: «жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка, 1915 г., гр. инж. Б.М. Нилус, нач. 1922—1925 гг., арх. С.А. Кротов».

Как отметили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы, дом находился в удовлетворительном состоянии, три года назад в нём проводился ремонт фасадов. По факту произошедшего пожара Мосгорнаследие направило запрос в столичный главк МЧС с просьбой предоставить информацию «о причинах пожара и причинённом ущербе».

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Как сообщило агентство городских новостей «Москва», в доме находятся апартаменты заслуженного художника РФ Никаса Сафронова и оперной певицы, заслуженной артистки России Любови Казарновской.

Кроме того, в здании проживает актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте. По словам её агента Раисы Фоминой, заслуженная артистка Литовской ССР не пострадала.

«Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она всё это наблюдала, видела, помогала людям», — заявила Фомина.

Дапкунайте в своём Instagram выразила соболезнования пострадавшим и сообщила, что с ней и её сыном «всё в порядке».

Добавим, что ущерб от пожара понесла Ксения Башмет, дочь народного артиста СССР, дирижёра Юрия Башмета. По словам генерального директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, квартира Ксении сгорела полностью.

«Две квартиры провалились вниз, причины выясняются. Ксения вместе с сыном успела выбежать, оба не пострадали», — цитирует его РИА Новости.