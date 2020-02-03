Погибли из-за предательства? В Сирии убиты четверо бойцов спецназа ФСБ, заявили СМИ. Силовики готовят комментарий

В Сирии погибло четверо сотрудников ФСБ. Сначала информация об этом появилась в Telegram-каналах: первым данные опубликовал "Канал специального назначения" ещё в воскресенье, 2 февраля. Позже сообщение распространили и некоторые СМИ.

Согласно предварительной версии, автомобиль спецназа ФСБ подорвался на фугасе в районе Алеппо. В результате бойцы попали к террористам и погибли. По данным Lenta.ru, ФСБ потеряла двух майоров, капитана и лейтенанта. ИА "Версия" сообщает, что офицеры были на позициях сирийской армии на северо-западе Алеппо, когда их атаковали боевики. По данным ИА, сирийцы бросили наших соотечественников и попытались отступить. Спецназовцы увидели численное превосходство террористов и также приняли решение об отступлении. Однако им пришлось двигаться по неизвестному маршруту и машина подорвалась на фугасе.

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Корреспонденты Царьграда отправили запрос в пресс-службу ФСБ России. Пока мы ожидаем официального ответа и не обладаем подтверждением или опровержением информации о гибели бойцов ФСБ в Сирии.