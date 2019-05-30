«Погибли четыре члена экипажа»: на Украине разбился военный вертолёт Ми-8

В Ровенской области Украины потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, четыре члена экипажа погибли. Обстоятельства ЧП будет выяснять комиссия Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск страны. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов. Свои соболезнования родным погибших направили многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский.

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8. На борту находилось четыре человека, все они погибли.

«В 23:50 (совпадает с мск) ...вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полёта произошло падение вертолёта Ми-8 ВС Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая пожар ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-центра Сухопутных сил Украины.

Отмечается, что вертолёт упал в лесу примерно в трёх километрах от села. В военной части А2595 проходили плановые лётные учения «День-Ночь».

В результате крушения погибли члены 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: командир бригады полковник Игорь Мазепа; старший лейтенант, борттехник старший лейтенант Павел Дацюк, лётчик-штурман старший лейтенант Владимир Попенко и борттехник капитан Василий Романюк.

По данным пресс-центра Сухопутных сил Украины, в тушении пожара на месте ЧП принимали участие 54 человека и 10 единиц техники.

Расследование

На месте крушения вертолёта работают следователи. Кроме того, к месту аварии прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины произошедшего выясняются.

© Национальная полиция Хмельницкой области

Расследованием также занимается Госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Следователи Хмельницкого теруправления ГБР расследуют обстоятельства падения вертолёта Ми-8 в Ровенской области. Вертолёт упал в ночь на 30 мая. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона», — говорится в сообщении пресс-центра сухопутных сил Украины.

В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 416 УК (нарушение правил полётов).

Соболезнования

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе военных. Он также поручил возглавить расследование начальнику Генерального штаба — главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

«Не доброе утро. Крушение военного вертолёта в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский в Twitter.

Депутаты Верховной рады почтили память членов экипажа вертолёта Ми-8.

«Погиб командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Игорь Мазепа и члены экипажа. От имени Верховной рады Украины и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — сказал спикер Верховной рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в четверг.

Свои соболезнования принёс также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память», — приводит его слова пресс-служба СНБО.

Экс-глава Генштаба Украины Виктор Муженко также прокомментировал инцидент.

«На востоке Украины нашим авиаторам приходится выполнять задачи в реальных боевых условиях на предельно малых высотах. Мужество, решительность и высокое мастерство военных лётчиков спасли жизнь не одного пехотинца и десантника, а целые подразделения», — написал Муженко в Facebook.

В пресс-службе Сухопутных сил Украины также опубликовали соболезнования в соцсетях.

«Прерванный полёт. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь ... Светлая память ...», — говорится в сообщении в Facebook.

В декабре 2018 года истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполненияплановых полётов в Житомирской области Украины.

В командовании Воздушных сил ВСУ тогда сообщили, что это был один из самых новых самолётов украинских ВВС, машина была выпущена в 1987 году. За время эксплуатации самолёт провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки.

Кроме того, в октябре прошлого года в Винницкой области Украины разбился Су-27. При крушении погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» и американский военный.

44-летний подполковник Сет Неринг жил в городе Фресно в центральной Калифорнии, служил в ВВС Национальной гвардии США и прибыл на Украину для поддержки международных учений «Чистое небо — 2018».