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Погибли 52 моряка, но что произошло, не знают до сих пор: Во Франции найдена подлодка "Минерва", утонувшая при странных обстоятельствах
22 июля 2019, 23:09 • 105 • Политика
Во Франции заявили о том, что удалось найти подлодку "Минерва", утонувшую при странных обстоятельствах. В результате инцидента в 1968 году погибли 52 моряка, однако события аварии до сих пор покрыты тайной.
Французские военные смогли установить местонахождение субмарины Minerve, которая пропала при загадочных обстоятельствах в январе 1968 года. Об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Согласно данным поисковой команды, подлодка находится в районе военно-морской базы Тулон в Средиземном море. Найти ее удалось благодаря помощи американской компании Ocean Infinity.
"Это большой успех, это технический подвиг и одновременно это облегчение для родственников погибших", - пояснила Парли, выразив соболезнования родственникам и близким погибших моряков, которые вынуждены были ждать новостей несколько десятилетий.
Напомним, на борту субмарины находились 52 человека, выполнявшие учебное задание по взаимодействию с самолетами морской разведки. Командиром судна был опытный моряк Андре Фов, который отработал более семи тысяч часов на похожих подлодках.
В свое время в поисковой операции принимал участие даже легендарный исследователь Жак-Ив Кусто. Как считают эксперты, на исчезновение Minerve могла повлиять плохая погода в районе.
Также высказывались версии, что она столкнулась с другой подлодкой, взорвались торпеды, произошла утечка кислорода и так далее. Не исключено, что субмарина развалилась на три части.
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