Погибли 11 человек, 46 остаются под землёй: что известно о ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В результате задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли, по последним данным, 11 человек, ещё 49 пострадали. Спасателям удалось эвакуировать 239 горняков, 46 остаются в шахте. Спасательные работы на предприятии приостановлены из-за угрозы взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В результате ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области погибли, по последним данным, 11 человек. Спасателям удалось эвакуировать 239 горняков, ещё несколько десятков человек остаются в шахте. Спасательные работы приостановлены из-за угрозы взрыва.

Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении в вентиляционном штреке на шахте.

«В 09:08 (05:08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение, что был взрыв в вентиляционном штреке №823 и что люди выходят из шахты на поверхность», — рассказал ТАСС оперативный дежурный ведомства.

К месту происшествия направились горноспасатели и медики.

В прокуратуре региона подтвердили факт задымления, а также сообщили, что «работники предприятия выводятся на поверхность». В ведомстве сообщили о начале проверки по факту произошедшего. К шахте выехали заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор города Белова Александр Царёв и и. о. кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

На месте был создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Сергей Цивилёв.

РИА Новости

© Александр Патрин

По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 м. В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте.

«После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — заявил он.

Источник агентства уточнил, что после возгорания в шахте возникло очень сильное задымление — на такой случай, по его словам, у шахтёров есть самоспасатели, работа которых рассчитана на три часа.

Изначально в Центре медицины катастроф Кузбасса сообщили о 40 пострадавших, подчеркнув, что их число может увеличиться.

«Так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился. Возможно, что часть шахтёров не успели воспользоваться самоспасателями», — пояснили в центре.

По данным администрации правительства Кузбасса, в шахте находились 285 человек.

Врио главы МЧС Александр Чуприян провёл экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по происшествию на шахте «Листвяжная». В ведомстве заявили, что на месте работают 173 человека, задействовано 39 единиц техники. С родственниками пострадавших работают психологи ведомства.

«Работают 19 отделений, которые идут по всем выработкам к дальнему штреку, в котором, по нашим предположениям, находятся люди. Все силы и средства, которые есть в области, развёрнуты», — сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Позднее спасательные работы в шахте были приостановлены из-за угрозы взрыва. По словам губернатора, концентрация метана в шахте превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня, сообщили в региональном правительстве.

«На поверхность вывели 239 человек, в шахте остаются 46 человек. По состоянию на 18:00 погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализированы 38 человек», — уточнили в пресс-службе.

Главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Оксана Черникова рассказала, что все пострадавшие, которые были госпитализированы после аварии на шахте, находятся в стабильном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин пообещал, что следствие тщательно разберётся в причинах ЧП и установит «причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия».

В пресс-службе регионального правительства также пообещали оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим.

«Уже подготовлены все программы по оказанию помощи. Они будут озвучены родственникам после того, как будут найдены все горняки», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, шахта «Листвяжная» выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам.

«Также дополнительные выплаты получат пострадавшие, сумма будет определена в зависимости от степени тяжести», — сообщили в пресс-службе владеющей шахтой холдинговой компании «СДС».

На фоне произошедшего генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести на всех шахтах Кемеровской области проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В связи с аварией Сергей Цивилёв объявил днями траура в области 26, 27 и 28 ноября.

«Правительство Кузбасса сделает всё возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал глава региона.

Соболезнования семьям погибших шахтёров выразил президент Владимир Путин.

«Президент глубоко соболезнует семьям тех шахтёров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землёй», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин уже поговорил по телефону с врио главы МЧС РФ, который по поручению президента вместе с главой Ростехнадзора вылетел в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ. Песков отметил, что Путин дал необходимые поручения организовать всю необходимую помощь пострадавшим и «предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции».