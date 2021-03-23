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Погибли 10 человек, нападавший задержан: что известно о стрельбе в Колорадо

23 марта 2021, 12:55  •  201 • В мире
В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе сотрудник полиции. Нападавший открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина, а позднее переместился внутрь. После прибытия полицейских он начал стрелять в них. Злоумышленник получил ранение и был задержан.
 
Reuters © Jim Urquhart
 

В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

Там добавили, что среди погибших оказался полицейский Эрик Тэлли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

В департаменте также сообщили, что предполагаемый стрелок получил ранение и был задержан. Эту информацию в ходе пресс-конференции подтвердил глава полицейского управления города Керри Ямагучи.

«На настоящий момент угроза миновала. Человек, представляющий интерес для следствия, задержан. Он получил ранение, ему оказывается медицинская помощь», — приводит его слова ТАСС.

На пресс-конференции представители полиции уточнили, что мотивы стрелка пока неизвестны и будут устанавливаться в ходе начатого расследования. Также пока неизвестно, были ли у нападавшего сообщники и какой тип оружия он использовал. Его личность не раскрывается.

Как рассказали в правоохранительных органах, офицерам поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина. Позже он переместился в магазин, а позднее начал стрелять в прибывших полицейских.

Полиция Боулдера призвала местных жителей избегать места происшествия.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки завила, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе. В свою очередь, губернатор Колорадо Джаред Полис опубликовал в Twitter заявление, в котором подтвердил, что внимательно следит за развитием событий, а также выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.

  • AFP
  • © Chet Strange / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Он попросил жителей набраться терпения, пока расследование продолжается, и позволить правоохранительным органам выполнять свою работу по обеспечению безопасности.

Недавние случаи стрельбы в США

За последнее время в Соединённых Штатах произошло несколько инцидентов со стрельбой, которые привели к гибели людей.

Так, в середине марта в Чикаго два человека скончались и ещё не менее 13 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке. Полиция сообщила, что к инциденту могла быть причастна банда. На месте происшествия было найдено четыре пистолета.

В начале марта в результате стрельбы в школе в штате Арканзас погиб 15-летний подросток. Как сообщили местные власти, один из учеников средней школы в городе Пайн-Блафф во время перемены открыл стрельбу, убив несовершеннолетнего, после чего попытался скрыться. Полицейские задержали его в одном из соседних районов. 

В феврале инцидент со стрельбой произошёл в Новом Орлеане в оружейном магазине. Тогда три человека погибли, двое были госпитализированы.

В декабре 2019 года на военной базе США во Флориде мужчина открыл огонь по людям. В результате три человека погибли, ещё около десяти получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован.

За несколько дней до этого схожий инцидент произошёл на военно-морской базе Пёрл-Харбор — Хикэм Вооружённых сил США, расположенной в штате Гавайи недалеко от Гонолулу. Моряк, служивший на атомной подлодке USS Columbia, открыл огонь по людям недалеко от сухих доков №2 и №3. По данным СМИ, он использовал служебное оружие, которое получил, находясь в составе патруля, наблюдавшего за ходом ремонта подводной лодки на верфи ВМС.

В результате инцидента погибли два человека. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

В августе 2019 года в ходе стрельбы в американском городе Эль-Пасо в Техасе 23 человек погибли, ещё не менее 20 получили ранения. Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 21-летний мужчина. 

Незадолго до атаки в сети был опубликован манифест, предположительно, написанный стрелком. Автор текста выразил поддержку обвиняемому в массовой стрельбе в новозеландском Крайстчерче и назвал свои действия ответом на «нашествие» в Техас испаноговорящих латиноамериканцев.

Дональд Трамп осудил инцидент и назвал атаку проявлением трусости.

В феврале президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы, касающиеся владения огнестрельным оружием.

Такое заявление он опубликовал к годовщине стрельбы в школе в Паркленде, где в 2018 году погибли 17 человек.

«Сегодня я призываю конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на наших улицах боевое оружие», — приводит его слова ТАСС.

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