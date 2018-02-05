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Погиб поглумившийся над смертью русского пилота украинский публицист
05 февраля 2018, 22:24 • 539 • Политика
Участник так называемой "АТО" в Донбассе Леонид Краснопольский скончался через сутки после оскорбления памяти пилота ВКС РФ Романа Филиппова.
Участник боевых действий в Донбассе со стороны Киева Леонид Краснопольский погиб в аварии через сутки после того, как поглумился над смертью российского пилота Романа Филиппова.
Краснопольский разместил в Facebook пост о сбитом в Сирии российском штурмовике. "Су-25 сбили. Побежали смотреть", - написал он. Украинец также назвал погибшего пилота уроженцем Симферополя и предателем родины. При этом Филиппов родился в Воронеже.
В тот же день Краснопольский стал жертвой ДТП на дороге в Днепре. Его смерть подтвердили супруга и мэр города Борис Филатов.
Пользователи Facebook осудили Краснопольского за глумление над смертью пилота. "Редкий случай мгновенной кармы", - написали один из комментаторов.
Самолет ВКС России Су-25 сбили 3 февраля в Идлибе. Пилоту штурмовика майору Роману Филиппову удалось катапультироваться. Он приземлился в районе, подконтрольном террористам, и вел с ними бой до своей смерти.
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