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Погиб один из лидеров ХАМАС – СМИ

11 мая 2021, 05:00  •  141 • В мире
Панарабское издание сообщило о том, что погиб один из лидеров ХАМАС, а точнее его ассоциированного боевого крыла. Количество жертв обстрелов продолжает увеличиваться.
Движение ХАМАС контролирует сектор Газа. В результате ракетной бомбардировки израильской армии был ликвидирован один из его лидеров – Мухаммед Фаяд.
Фаяд был одним из командующих боевого крыла ХАМАС – "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама". Он находился в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере сектора Газа, говорится в электронной версии газеты Asharq Al-Awsat.
По данным палестинских СМИ, которые ссылаются на источник в Минздраве прибрежного анклава, число погибших в результате обстрелов израильской армией увеличилось до 21 человека, девять из них – дети. Пострадали ещё как минимум 70 человек.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter сообщила о количестве ракет, которые были выпущены из сектора Газа в сторону противника. Их было как минимум 150.
Ранее стало известно о пожаре в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. По данным издания Alquds, израильские силовики выпустили светошумовые гранаты, из-за чего загорелись растущие близ ворот Аль-Мугариба деревья.
Военкор Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале Kotsnews, как работает "Железный купол" над Израилем. На кадрах видны летящие над южной частью страны ракеты, которые буквально "рассыпаются" в воздухе в результате работы тактической системы ПВО.

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