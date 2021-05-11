Погиб один из лидеров ХАМАС – СМИ

Панарабское издание сообщило о том, что погиб один из лидеров ХАМАС, а точнее его ассоциированного боевого крыла. Количество жертв обстрелов продолжает увеличиваться.

Движение ХАМАС контролирует сектор Газа. В результате ракетной бомбардировки израильской армии был ликвидирован один из его лидеров – Мухаммед Фаяд.

Фаяд был одним из командующих боевого крыла ХАМАС – "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама". Он находился в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере сектора Газа, говорится в электронной версии газеты Asharq Al-Awsat.

По данным палестинских СМИ, которые ссылаются на источник в Минздраве прибрежного анклава, число погибших в результате обстрелов израильской армией увеличилось до 21 человека, девять из них – дети. Пострадали ещё как минимум 70 человек.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter сообщила о количестве ракет, которые были выпущены из сектора Газа в сторону противника. Их было как минимум 150.

Ранее стало известно о пожаре в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. По данным издания Alquds, израильские силовики выпустили светошумовые гранаты, из-за чего загорелись растущие близ ворот Аль-Мугариба деревья.

Военкор Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале Kotsnews, как работает "Железный купол" над Израилем. На кадрах видны летящие над южной частью страны ракеты, которые буквально "рассыпаются" в воздухе в результате работы тактической системы ПВО.