Погиб контрактник: Минобороны раскрыло детали ДТП с российскими военными в Сирии

Военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП, которое произошло из-за технической неисправности автомобиля в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.

Авария произошла на трассе Аль-Кадмус - Банияс в провинции Тартус 11 марта.

"Двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования, автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет", - приводит сообщение RT.

В Минобороны указали, что затем авто столкнулось с придорожной постройкой.

В аварии погиб военнослужащий - контрактник, который находился в машине.

Причиной ДТП предварительно названа техническая неисправность автомобиля.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило об аварии. По данным журналистов, ещё двое военных РФ получили травмы. Кроме того, отмечалось, что машина столкнулась с микроавтобусом. Минобороны эти данные не подтвердило.

На опубликованных в Сети кадрах также видно, что машина въехала в строение возле дороги.