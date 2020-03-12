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Погиб контрактник: Минобороны раскрыло детали ДТП с российскими военными в Сирии

12 марта 2020, 15:35  •  106 • В мире
Минобороны России подтвердило факт аварии в Сирии и раскрыло детали ДТП с российскими военными. По данным ведомства, автомобиль ВС РФ съехал в кювет, погиб контрактник.
Военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП, которое произошло из-за технической неисправности автомобиля в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.
Авария произошла на трассе Аль-Кадмус - Банияс в провинции Тартус 11 марта.
"Двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования, автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет", - приводит сообщение RT.
В Минобороны указали, что затем авто столкнулось с придорожной постройкой.
В аварии погиб военнослужащий - контрактник, который находился в машине.
Причиной ДТП предварительно названа техническая неисправность автомобиля.
Ранее сирийское агентство SANA сообщило об аварии. По данным журналистов, ещё двое военных РФ получили травмы. Кроме того, отмечалось, что машина столкнулась с микроавтобусом. Минобороны эти данные не подтвердило.
На опубликованных в Сети кадрах также видно, что машина въехала в строение возле дороги.

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