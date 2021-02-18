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Пофамильный список стрелков Майдана
18 февраля 2021, 19:50 • 185 • Украина
Следствие ещё в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и «Беркуту», что и спровоцировало кровопролитие.
Сейчас, 18 февраля, на Украине начинают снова поминать жертв событий на «Майдане» в Киеве, где семь лет назад массовые протесты сначала превратились в уличные бои, а потом переросли в вооружённый государственный переворот.
В бойне на улице Институтской 20 февраля 2014 года погибли десятки человек. После этого президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией. В нём были выписаны параметры урегулирования: переход на конституцию 2004 года, формирование новой коалиции и Кабмина, досрочные президентские выборы.
Но это соглашение майданная сторона выполнять не собиралась. 22 февраля Януковича антиконституционным способом отстранили от власти.
Потом были фактически добровольная передача Крыма и война на Донбассе.
Но спусковой крючок всех этих процессов был нажат именно 20 февраля — в момент массовой бойни на Майдане.
Официальная трактовка этого события проста: преступный режим Януковича устроил расстрелы мирных протестующих, чтобы посеять среди них страх и сломать волю к протестам.
Эта теория живёт и в юридической плоскости: единственными обвиняемыми в убийствах сейчас являются «беркутовцы». Правда, вину их не могут доказать уже много лет.
Как и опровергнуть факты, которые говорят о том, что первые выстрелы прозвучали со стороны «мирных протестующих».
А вот список «мирных протестующих», которые начали бойню на «Майдане», открыв первыми огонь по правоохранителям.
Это «группа Парасюка». В ней 34 человека.
1. Назар Юськевич (в списке проходит как «Комарно» — это родной город Назара на Львовщине)
2. Михаил Иванович Ковалив из Самбора (Львовская область)
3. Игорь Ярославский. Тоже из Комарно. Соучастник Юськевича в разбое, за который он сел в 2015 году и родня Парасюка.
4. Борис Зай из Львова
5. Андрей Фриджевич («Фридля») из Борислава (Львовская обл.)
6. Игорь Федин
7. Пётр Сидоренко
8. Владимир Депа
9. Юрий Панив, Львов
10. Григорий Кобив, Самбор
11. Богдан Ольховый, Комарно
12. Пётр Радович, Комарно
13. Андрей Иванов, Донецк
14. Назар Марценюк (Дейл), Комарно
15. Стефан Бычковяк, Бучалы (Львовская обл)
16. Андриан Гарилюк, Львов
17. Виталий Крюков, Киев
18. Андрей Патрайко, Львов
19. Александр Нечипорук, Львов
20. Роман Франчишин, Львов
21. Владимир Ковалив, Межгайцы (Волынская обл)
22. Александр Кремса, Комарно
23. Богдан Дзюб, Жолква (Львовская обл)
24. Дмитрий Дутко («Кирчей»), Стебник, Львовщина
25. Николай Зубрицкий, Борислав
26. Дмитрий Липовой, Харьков
27. Гриша, Одесса
28. Ярослав Голуб (Славко), Самбор
29. Зиновий Парасюк, Львов
30. Владимир Парасюк, Львов
31. Иван Бубенчик, Львов
32. Василь Прийма, Жолква
33. Богдан Висоцкий («Кукур»), Жолква
34. Микола Котляр, Киев, район Оболонь.
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