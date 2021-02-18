Пофамильный список стрелков Майдана

Следствие ещё в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и «Беркуту», что и спровоцировало кровопролитие.Сейчас, 18 февраля, на Украине начинают снова поминать жертв событий на «Майдане» в Киеве, где семь лет назад массовые протесты сначала превратились в уличные бои, а потом переросли в вооружённый государственный переворот.В бойне на улице Институтской 20 февраля 2014 года погибли десятки человек. После этого президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией. В нём были выписаны параметры урегулирования: переход на конституцию 2004 года, формирование новой коалиции и Кабмина, досрочные президентские выборы.Но это соглашение майданная сторона выполнять не собиралась. 22 февраля Януковича антиконституционным способом отстранили от власти.Потом были фактически добровольная передача Крыма и война на Донбассе.Но спусковой крючок всех этих процессов был нажат именно 20 февраля — в момент массовой бойни на Майдане.Официальная трактовка этого события проста: преступный режим Януковича устроил расстрелы мирных протестующих, чтобы посеять среди них страх и сломать волю к протестам.Эта теория живёт и в юридической плоскости: единственными обвиняемыми в убийствах сейчас являются «беркутовцы». Правда, вину их не могут доказать уже много лет.Как и опровергнуть факты, которые говорят о том, что первые выстрелы прозвучали со стороны «мирных протестующих».А вот список «мирных протестующих», которые начали бойню на «Майдане», открыв первыми огонь по правоохранителям.Это «группа Парасюка». В ней 34 человека.1. Назар Юськевич (в списке проходит как «Комарно» — это родной город Назара на Львовщине)2. Михаил Иванович Ковалив из Самбора (Львовская область)3. Игорь Ярославский. Тоже из Комарно. Соучастник Юськевича в разбое, за который он сел в 2015 году и родня Парасюка.4. Борис Зай из Львова5. Андрей Фриджевич («Фридля») из Борислава (Львовская обл.)6. Игорь Федин7. Пётр Сидоренко8. Владимир Депа9. Юрий Панив, Львов10. Григорий Кобив, Самбор11. Богдан Ольховый, Комарно12. Пётр Радович, Комарно13. Андрей Иванов, Донецк14. Назар Марценюк (Дейл), Комарно15. Стефан Бычковяк, Бучалы (Львовская обл)16. Андриан Гарилюк, Львов17. Виталий Крюков, Киев18. Андрей Патрайко, Львов19. Александр Нечипорук, Львов20. Роман Франчишин, Львов21. Владимир Ковалив, Межгайцы (Волынская обл)22. Александр Кремса, Комарно23. Богдан Дзюб, Жолква (Львовская обл)24. Дмитрий Дутко («Кирчей»), Стебник, Львовщина25. Николай Зубрицкий, Борислав26. Дмитрий Липовой, Харьков27. Гриша, Одесса28. Ярослав Голуб (Славко), Самбор29. Зиновий Парасюк, Львов30. Владимир Парасюк, Львов31. Иван Бубенчик, Львов32. Василь Прийма, Жолква33. Богдан Висоцкий («Кукур»), Жолква34. Микола Котляр, Киев, район Оболонь.