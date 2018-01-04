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Поездку глав МИД ФРГ и Украины в Донбасс отложили из-за плохой погоды
04 января 2018, 14:24 • 143 • Украина
КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Совместная поездка главы МИД Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля на линию разграничения в Донбасс не состоится в четверг из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил Климкин в Twitter.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце", - сообщил украинский дипломат.
Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.
Габриэль в свою очередь уточнил, что не смог посетить линию разграничения в Донбассе из-за тумана. "Дело в тумане. Не в политическом, а в самом настоящем тумане", - цитирует его слова агентство DPA. Он подтвердил, что посещение региона может состояться в январе, "если не помешает погода".
Габриэль находится с визитом на Украине 3-4 января. В среду он заявил на брифинге в Киеве, что миссия ООН должна быть введена на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, а не только на линию соприкосновения с целью охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Обязательными условиями для возможности ввести такую миссию ООН в Донбассе, по его словам, являются "продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения". Дипломат также сообщил, что ФРГ будет продвигать в Совете безопасности всемирной организации идею ввода миссии ООН на всю неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Ранее он заявлял, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.
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