Поездка в никуда: The National Interest уничтожил все "заслуги" Зеленского в Вашингтоне

Автор американского издания назвал саммит украинского лидера в США с Джо Байденом риторическим упражнением в пустых заверениях на избитые темы.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на объявленное двустороннее соглашение с США, так и не добился ничего стоящего. Такую оценку заграничному турне дал автор американского The National Interest Марк Эпископос. По мнению обозревателя, Зеленский уехал со встречи в Вашингтоне практически с пустыми руками.

В частности, ни претензии к "Северному потоку - 2", ни намерения получить чёткий ответ о будущем Украины в НАТО так и не нашли должного отклика у американской стороны. Зеленскому не удалось добиться основного - предметности от вашингтонских союзников, полагает Эпископос.

В результате сам саммит с Байденом оказался бесполезным.

"Саммит стал риторическим упражнением в пустых заверениях на избитые темы, которые определяют отношения между США и Украиной после Евромайдана 2014 года", - говорится в статье.

Несмотря на все намёки Зеленского, что ему удалось донести до американского лидера ключевое по ситуации с Донбассом, перспективы жизнеспособной альтернативы "Минску" так и нет, добавляет автор The National Interest.

"В отличие от прошлых встреч на высшем уровне между украинскими и американскими чиновниками, саммиту Зеленского - Байдена не хватило как раз того, что двусторонним отношениям сейчас нужнее всего: предметности в политическом плане и стратегической ясности", - подчеркнул он.