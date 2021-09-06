Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Главная / Политика

Поездка в никуда: The National Interest уничтожил все "заслуги" Зеленского в Вашингтоне

06 сентября 2021, 18:40  •  70 • Политика
Автор американского издания назвал саммит украинского лидера в США с Джо Байденом риторическим упражнением в пустых заверениях на избитые темы.
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на объявленное двустороннее соглашение с США, так и не добился ничего стоящего. Такую оценку заграничному турне дал автор американского The National Interest Марк Эпископос. По мнению обозревателя, Зеленский уехал со встречи в Вашингтоне практически с пустыми руками.
В частности, ни претензии к "Северному потоку - 2", ни намерения получить чёткий ответ о будущем Украины в НАТО так и не нашли должного отклика у американской стороны. Зеленскому не удалось добиться основного - предметности от вашингтонских союзников, полагает Эпископос.
В результате сам саммит с Байденом оказался бесполезным.
"Саммит стал риторическим упражнением в пустых заверениях на избитые темы, которые определяют отношения между США и Украиной после Евромайдана 2014 года", - говорится в статье.
Несмотря на все намёки Зеленского, что ему удалось донести до американского лидера ключевое по ситуации с Донбассом, перспективы жизнеспособной альтернативы "Минску" так и нет, добавляет автор The National Interest.
"В отличие от прошлых встреч на высшем уровне между украинскими и американскими чиновниками, саммиту Зеленского - Байдена не хватило как раз того, что двусторонним отношениям сейчас нужнее всего: предметности в политическом плане и стратегической ясности", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.