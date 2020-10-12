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Поездка Медведчука в Москву показала кто на Украине патриот, а кто — предатель

12 октября 2020, 15:10  •  165 • Украина

Последняя поездка Медведчука в Москву разделила украинцев на тех, для кого Медведчук — истинный патриот, и на тех, для кого Медведчук — предатель. Для первых настоящий патриотизм выражается в заботе об украинцах, их жизнях и здоровье, а для вторых — в любви к украинскому государству и его символам.

Кто же из них прав? Все зависит от того, какую Украину мы строим: суверенное, демократическое государство, которое обеспечит украинцам счастливую жизнь, или государство — Антироссию, целью которого является борьба со всем российским.

Для тех, кто строит Антироссию, поездка Виктора Медведчука, его политическая позиция, политическая позиция его партии, являются безусловным предательством. Для них предателями родины являются и миллионы украинцев, которые поддерживают Медведчука и ОПЗЖ.

Для тех же, кто строит Украину для народа, Медведчук — настоящий патриот, смелый человек и государственник, способный прагматично мыслить и принимать самые выгодные для украинцев решения.

Результатами последней поездки Медведчука стали явные, существенные преимущества для украинцев. Он, в отличие от Зеленского, который так и не смог добиться мира, принял участие в диалоге Парламентского измерения Нормандского формата и сдвинул дело с мертвой точки. И речь идет вовсе не о «сдаче в плен», а о решении конфликта на Донбассе по украинскому сценарию, предусматривающему для украинцев наибольшую выгоду. Это во-первых.

Во-вторых, Россия получившая заявки на поставки 1,2 миллиардов доз вакцины от коронавируса из пятидесяти стран мира, благодаря Медведчуку готова поставлять ее в Украину вне очереди. Зеленский же, отказавшись от этой вакцины, готов уничтожить миллионы украинцев лишь для того, чтобы досадить Медведчуку. Разве Зеленский думает о людях? Разве он патриот?

В-третьих, работники предприятий тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, бумажно-целлюлозной, радиотехнической и винодельческой отраслей, сориентированных на российский рынок, а это более 150 тысяч человек, теряют рабочие места из-за российских санкций. Медведчук договорился о снятии этих санкций и о возобновлении работы украинских предприятий. Разве не патриотично дать украинцам возможность работать и достойно жить в своей стране?

Не могут политики, готовые уничтожать украинцев ради своих амбиций, считаться патриотами, даже если они каждую минуту говорят о своей патриотичности, ходят в вышиванках, поют гимн и демонстративно разговаривают по-украински перед телекамерами. Патриот — это тот, кто без лишних слов сделает нас счастливее, а не тот, кто, прикрываясь красивыми лозунгами, пошлет нас на смерть и откажет в нужном лекарстве. Медведчук — патриот, он заботится о людях, их здоровье и безопасности, а Зеленский — не патриот, для него люди — лишь прикрытие для политических амбиций и собственного эгоизма.

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