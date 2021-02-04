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Поездка главного дипломата ЕС в Москву вызвала истерику в Польше
04 февраля 2021, 16:25 • 165 • Политика
Варшава раздувает скандал из-за стремления членов ЕС наладить отношения с РФ
Бурю негодования вызвал в Польше визит главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в Россию. По словам экс-главы польского МИД, а ныне депутата Европарламента Анны Фотыга, дипломат должен был обсуждать свои шаги с представителями ЕС, а не ехать лично в Москву, про которую и так все понятно.
Судя по всему, в Варшаве опасаются, что коллективная Европа смягчит позицию в отношении России. В марте лидерам ЕС предстоит определиться, как дальше строить сотрудничество с Москвой. Лишь небольшая группа стран, включая саму Польшу и Прибалтийские республики, настроены непримиримо. Остальные полагают, что разногласия по ряду проблем, включая Украину и ситуацию с Алексеем Навальным, не должны влиять на взаимодействие по другим вопросам.
"И в такой ситуации Жозеп Боррель, предвкушая эту дискуссию, решил проконсультироваться с Москвой по вопросам политики в отношении России, а не со столицами Евросоюза. Это, я думаю, самая скандальная вещь в этой истории",
– приводит EADaily слова Фотыга.
Встреча Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланирована на пятницу, 5 февраля. Это первый визит верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года. По словам министра, российское ведомство подготовило для главы европейской дипломатии специальный видеоролик о последних событиях в РФ.
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